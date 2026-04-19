En Saprissa son pocos los que quedan de la última victoria en casa de Alajuelense

Luis Javier Paradela tomó el balón, se dio vuelta y sirvió a Álvaro Zamora, quien, por el centro e ingresando al área, disparó. La pelota reventó en el vertical de mano izquierda y Paradela, quien inició la jugada, pescó el rebote y, de cabeza, sacudió las redes.

Eso fue al minuto 43; después, al 77, Mariano Torres cobró el tiro de esquina, David Guzmán ingresó solo, sin marca, y de cabeza marcó el 0-2.

¿Recuerdan ese par de jugadas? Eso fue hace tres años, la última vez que Saprissa le ganó a Alajuelense en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Coincidencia o no, ese triunfo fue en la jornada 16 del Clausura 2023, la misma que se disputa esta tarde en el mismo escenario, la 16, pero del Clausura 2026.

Los dos anotadores siguen en el cuadro morado: Paradela, quien sin duda será titular esta tarde a las 5 p.m., y Guzmán, duda para el encuentro debido a que ha estado en recuperación de una lesión.

Los otros dos actores de esas anotaciones del 2023: Mariano Torres, el capitán, será estelar, y Álvaro Zamora ya no está en el equipo.

Aparte de Paradela, Guzmán y Mariano, quienes siguen en Saprissa de aquella formación que en ese momento usó Vladimir Quesada, solamente Gerald Taylor y Kendall Waston, quienes también jugarán esta tarde, continúan en la institución. Repetirán Paradela, Mariano, Taylor y Waston; los otros serán distintos.

Luis Paradela corre a festejar el gol que marcó en el 2023. El cubano regresó y en el último clásico le volvió a anotar a los manudos. ¿Será que esta tarde repite? (Rafael Pacheco Granados)

En ese último triunfo en el Morera, el 2 de abril de 2023, el cuadro tibaseño lo completó con: Kevin Chamorro, Jaylon Hadden, Jefry Valverde, Ulises Segura, Warren Madrigal y Álvaro Zamora (Guzmán fue titular, sigue en el plantel, pero es duda para esta tarde).

En la banca estuvieron Ryan Bolaños, Youstin Salas y Marvin Angulo, quienes ya no están en el grupo, además de Christian Bolaños, retirado, y Orlando Sinclair, el único de los suplentes que sigue en el club.

Hoy Saprissa podría alinear con Abraham Madriz, Ricardo Blanco, Kendall Waston, Fidel Escobar (o Pablo Arboine), Joseph Mora, Mariano Torres, Jefferson Brenes, Gerald Taylor, Luis Javier Paradela, Bancy Hernández y Tomás Rodríguez.

Recordemos que Saprissa no ha dado la formación; eso se conocerá antes del encuentro.

“En la historia siempre tenemos que quedar arriba, porque es feo recordar que uno perdió o no se hicieron las cosas bien en una final. En lo personal, me siento bien, me he preparado físicamente para poder luchar con mis compañeros. Quiero aportar goles, hay un récord de anotaciones que podría igualar o romper, el de Evaristo Coronado; es importante, pero no lo es todo para mí. Ya estoy en la historia de esta institución, no es fácil estar donde yo estoy, pero lo más importante para mí es el grupo, la institución, porque nadie está por encima de ella”, dijo Ariel Rodríguez, luego de la final del Torneo de Copa que Saprissa le ganó 1-3 a Sporting.

La última vez que Saprissa ganó en la cancha de Alajuelense, David Guzmán selló la victoria. (Rafael Pacheco Granados)

Hoy es otro juego: es el clásico en el campo manudo, donde Saprissa ganó hace tres años y pasaron 11 partidos más en este campo, desde ese último triunfo en el 2023, y los morados solo consiguieron tres empates; el resto fueron ocho victorias de la Liga.

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