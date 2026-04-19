Puro Deporte

En Saprissa son pocos los que quedan de la última victoria en casa de Alajuelense

Los morados regresan al Morera Soto, donde no saborean un triunfo desde hace tres años

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Por Milton Montenegro

Luis Javier Paradela tomó el balón, se dio vuelta y sirvió a Álvaro Zamora, quien, por el centro e ingresando al área, disparó. La pelota reventó en el vertical de mano izquierda y Paradela, quien inició la jugada, pescó el rebote y, de cabeza, sacudió las redes.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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