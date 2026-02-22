Luis Javier Paradela todavía tenía sangre en el ojo con Alajuelense

Luis Javier Paradela, el cubano extremo del Deportivo Saprissa, sentía que todavía tenía alguna cuenta por saldar, y lo hizo frente a Alajuelense.

Estuvo casi dos años fuera del cuadro morado, regresó y no solo quería ofrecer su mejor versión, sino también anotar y reencontrarse con el gol.

Buscó la anotación en los partidos anteriores y no se le dio, hasta que, al minuto seis del duelo contra los rojinegros, sació su sed anotadora al sacudir las redes del marco defendido por Washington Ortega.

Paradela hizo su primer tanto del certamen y fue vital para que Saprissa venciera 2-1 a los manudos.

Al final del compromiso, Luis Javier reconoció que todavía tenía sangre en el ojo con los liguistas.

“Sí, obviamente uno había quedado con ese saborcito de lo que pasó en aquella final. Se ganó y me marché, y no había podido volver. Gracias a Dios regresé a un clásico con gol”, dijo Paradela.

Luis Paradela y sus goles a la Liga

Lo de aquella final, Paradela se refiere a lo sucedido en la final del Clausura 2024.

En ese momento, la Liga ganó el primer juego 1-0 y Paradela terminó emanando sangre de uno de sus pómulos, producto de una disputa con Yael López, quien en ese instante jugaba con los rojinegros.

Paradela salió con sangre en el ojo y dijo: “Ya sabemos lo que pasa allá”, en alusión a que en el Estadio Ricardo Saprissa le daban vuelta a la final, y así fue: los morados ganaron 3-1, con un tanto del cubano, y se dejaron el cetro 40 en la historia del club.

Pero Paradela volvió al presente y se mostró feliz con su gol y los tres puntos en el bolsillo. El extremo también se refirió a las quejas de algunos liguistas, quienes consideraron que el árbitro los perjudicó.

Luis Javier Paradela anotó y fue punto alto en la victoria del Deportivo Saprissa 2-1 ante Alajuelense. Aquí disputó el balón con Kenneth Vargas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Del arbitraje siempre se va a hablar, para bien o para mal; es parte de esto. A veces buscamos excusas donde no se debe, pero jugamos, ganamos bien y estamos muy felices y contentos”, aseguró Paradela, quien también se refirió al trabajo de Hernán Medford y su cuerpo técnico.

“Hernán llegó y le dio mucha garra y fortaleza al equipo, que ya la teníamos, pero iniciamos de una forma discreta, digo yo, porque perdimos algunos partidos. A veces los inicios del torneo se nos complican, pero al agarrar ritmo de partidos y entrar en confianza, levantamos”, destacó Luis Javier.

Paradela mencionó que se dio el cambio de técnico, pero no porque estuvieran descontentos con Vladimir Quesada.

“Nosotros, como jugadores, siempre queremos darlo todo en la cancha. A veces las cosas no salen como se piensan, pero es parte del fútbol”, señaló Luis Javier.

Paradela agregó que el partido contra la Liga fue duro e intenso, pero que se esforzaron por ganar.

“Estoy contento por estos tres puntos. En todos los partidos entramos con la misma seriedad, y en un clásico se da el 200% por lo que significa, por lo que se juega y por el orgullo”, manifestó Paradela, quien, al final del encuentro, fue uno de los más aplaudidos por los aficionados.

“Agradecerle al saprissista, a esta linda afición, la más grande de toda Centroamérica. Gracias por darnos lo mejor, por apoyarnos y darnos ese extra para rendir y crecer en la cancha”, opinó Luis Javier Paradela.

