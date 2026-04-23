Tomás Rodríguez tiene ganando a Saprissa y deja a Guadalupe en coma (video)

El panameño Tomás Rodríguez marcó su cuarto gol de la temporada con el Deportivo Saprissa, en la victoria parcial de los morados por 1-0 sobre Guadalupe FC, por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026.

Una mala salida de los visitantes fue aprovechada por el nicaragüense Bancy Hernández, quien condujo el balón hasta el área y asistió al panameño Rodríguez, el cual, con un remate de pierna derecha bien colocado, superó al meta Rodiney Leal al minuto 34.

El panameño Tomás Rodrígiuez tiene ganando al Deportivo Saprissa 1-0 sobre Guadalupe FC. (JOHN DURAN/John Durán)

La anotación del canalero le permite a los saprissistas llegar momentáneamente a 31 puntos, asegurar su boleto a las semifinales y condenar a los guadalupanos al descenso a Segunda División.