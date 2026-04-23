Tomás Rodríguez tiene ganando a Saprissa y deja a Guadalupe en coma (video)

⏰34' Gol de Tomás Rodríguez y el Deportivo Saprissa abre el marcador. pic.twitter.com/n0Vmx4PlLE— FUTV (@FUTVCR) April 23, 2026
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