Tomás Rodríguez se le planta a la polémica y aclara si realmente no quería jugar con Saprissa

El jugador canalero aceptó que tuvo oferta para unirse a Olimpia de Paraguay

Por Milton Montenegro

Antes de que Tomás Rodríguez, delantero panameño, firmara con el Deportivo Saprissa, la prensa de su país dio a conocer que tenía opción de jugar con el Olimpia de Paraguay.








Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

