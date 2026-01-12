Tomás Rodríguez se le planta a la polémica y aclara si realmente no quería jugar con Saprissa

Antes de que Tomás Rodríguez, delantero panameño, firmara con el Deportivo Saprissa, la prensa de su país dio a conocer que tenía opción de jugar con el Olimpia de Paraguay.

Algunos comunicadores llegaron a manifestar que en el entorno de Tomás deseaban que lo dejaran irse al cuadro guaraní, e incluso que el atacante manifestó que no quería fichar con los morados.

Hoy todo es distinto. Rodríguez se puso la camiseta número 9 de Saprissa y se plantó ante la polémica para dejar claro, según él, lo sucedido con los morados y Olimpia de Paraguay.

“Saprissa siempre fue la primera opción; luego apareció lo de Olimpia. Esto es fútbol, estaban las negociaciones, pero mi decisión fue venir acá a Saprissa. Estoy feliz de estar acá y espero aprovecharlo de la mejor manera”, dijo Tomás Rodríguez.

El canalero añadió que nunca salió a desmentir lo que supuestamente afirmó (que no quería jugar en Saprissa) porque no fueron sus palabras.

“Eso no es así. Más bien, las negociaciones con Saprissa estaban mucho más avanzadas y, como jugador, me correspondió tomar una decisión, y quise venir a Saprissa. Fui yo quien decidió que quería jugar acá”, expresó Tomás Rodríguez.

Para el delantero, llegar al conjunto tibaseño es una experiencia que calificó como linda y espera aprovecharla de la mejor manera. Según Tomás, es la primera vez en su carrera que jugará en un equipo grande.

“Eso me hizo tomar la decisión de venir. Nunca he estado en un equipo grande que pelee las finales. Nunca he sido campeón y me gustaría lograrlo ahora. Soy consciente de dónde estoy y de que Saprissa siempre debe ganar y clasificar”, opinó Tomás.

Tomás, quien llevará el mismo número que usó su compatriota Gustavo Herrera, espera tener mejor suerte que él.

“Gustavo es un chico en crecimiento y vengo a aportar mi esfuerzo, mi granito de arena, y con el favor de Dios espero que las cosas me salgan de la mejor manera. Saprissa es un equipo grande, sabemos que siempre tiene que ganar títulos; está acostumbrado a eso, a ganar partidos”, manifestó Rodríguez.

¿Y qué se puede esperar del panameño una vez que tenga el permiso de trabajo y pueda debutar con los morados?

“Soy un jugador rápido. El año pasado jugué en Venezuela, marqué goles y eso es lo que prevalece para un delantero: tener la fortuna de concretar”, indicó Tomás, quien dejó claro si llega con la titularidad asegurada.

“Saprissa tiene jugadores muy buenos. Vengo a hacer mi trabajo y espero ganarme, paso a paso, un puesto”, dijo Tomás Rodríguez.

Tomás Rodríguez en la presentación como nuevo jugador del Deportivo Saprissa. Aquí junto a Erick Lonis y Federico Serrano, gerente de los morados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Tomás añadió que Fidel Escobar, panameño en Saprissa, le comentó que en la institución morada le iría bien, porque Saprissa es ganador.

Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, no entró en los detalles de la negociación para que el San Miguelito prestara a Tomás, pero se refirió a la posibilidad de que el delantero sea tomado en cuenta para jugar el Mundial con Panamá.

“Son situaciones de las que no puedo hablar por confidencialidad. Esos temas económicos son delicados, pero sí, Saprissa se va a ver beneficiado si va al Mundial y también se beneficiará si se da una venta”, dijo Lonis.

