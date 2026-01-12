Erick Lonis explica por qué Saprissa no contrató a Mayron George: ‘No es vendible después’

Mayron George fue noticia por dejar Europa, donde estuvo por 10 años, para firmar con Sporting.

Hace unos días, Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, reconoció que el fornido atacante le llamaba la atención, pero estaba lejos de las posibilidades.

Hoy George es delantero de Sporting y Lonis explicó por qué no lo firmaron, o si, en realidad, el cuadro morado estuvo cerca de contratarlo.

“Yo soy transparente, algunas cosas me gustaría que se queden en la intimidad de la negociación, pero en este caso nosotros tuvimos una reunión con el representante de Mayron George, por otra cosa. En su momento él nos ofreció la posibilidad, pero cuando vimos los números, no, simplemente no había posibilidad y también por la situación de Saprissa”, dijo Lonis en Radio Columbia.

Lonis añadió que en Saprissa se debe ser realista y no se debe exponer la situación financiera del club.

“Cuando llegué a la institución la situación financiera era complicadísima, pero por alguna razón no se podía reconocer, entonces uno tiene que gestionar la parte deportiva en función de la financiera. No podemos ser irresponsables, creo que en alguna medida la falta de responsabilidad financiera nos llevó a una situación de la que afortunadamente vamos saliendo”, indicó Lonis.

Además, Lonis, dio una razón deportiva para no ofertar por Mayron George.

“Nosotros, al contratar, debemos pensar que estén dentro del presupuesto real de nuestro entorno económico y de Saprissa. Tenemos que pensar en situaciones estratégicas que nos permitan generar ingresos. Hemos contratado jugadores vendibles, se vendan o no, es otra cosa. Por ejemplo, Bancy Hernández tiene 25 años, Tomás Rodríguez es muy cotizado. No desmerito el trabajo de nadie, menos de José Miguel Cubero (gerente deportivo de Sporting), pero no podemos contratar a un jugador de 32 años que no es vendible. Mayorn George es buen jugador y con todo el respeto, con 32 no lo podemos vender, y es un futbolista que ganará más de los que ya tenemos en el plantel”, destacó Lonis.

Mayron George estuvo en la órbita de Saprissa. El delantero regresa al país para jugar con Sporting.

Lonis no ve como negocio contratar un jugador con un salario alto y con poca posibilidad de ser vendido.

“Uno se fija en alguien de menor edad, más acorde al presupuesto, sin comprometer el futuro de Saprissa y se pueda hacer la venta para el club, entonces la decisión es muy clara”, opinó Lonis.

El excapitán de Saprissa, resaltó que al momento de negociar, contratar, prestar o finiquitar jugadores, han tratado de aplicar medidas inteligentes, estratégicas y sobre todo que no comprometan las finanzas de la institución.

“Si ustedes se ponen a ver, las contrataciones han sido buenas en este proceso y tratando siempre de estar a la medida. Nosotros no estamos en la misma condición de otros equipos que pueden gastar a billetera abierta y pueden contratar a quien quieran. Nosotros tenemos que empezar por ser responsables y realistas, dejar de ser realistas y entrar en una competencia en un mercado que yo siempre he considerado está un poco distorsionado, es lo que nos ha valido que a mediados del año pasado cuando llegué, se dijera que Saprissa estaba quebrado, que lo iban a vender. Uno tiene que gestionar la parte deportiva con un poco más de estrategia”, expresó Erick Lonis.

