Sporting FC contrata a un legionario anhelado en su momento por Saprissa

Mayron George fue tomado en cuenta en procesos de Selección de Costa Rica, pero no logró consolidarse.

Sporting FC anunció este domingo 11 de enero la llegada de Mayron George a sus filas.

El cuadro albinegro, de esta forma, se deja a un jugador que en sus inicios Saprissa intentó fichar por todos los medios, sobre todo por su potencia y las características ofensivas que ofrece.

De hecho, todavía ahora en 2025, el conjunto morado dejó en claro su gusto por George, esto cuando Erick Lonis, cabeza deportiva saprissista, confesó en una conferencia de prensa que le hubiera gustado llevarlo al club, pero era difícil por el tema económico.

Mayron llega a Sporting luego de una travesía de 10 años fuera de Costa Rica donde jugó en países como Grecia, Dinamarca, Hungría, Francia, Suecia, Suiza e Israel.

El exjugador de Limón FC, de 32 años actualmente, pasó por equipos como el Ofi Creta griego, Kalmar de Suecia, Lausana Sport de Suiza, Budapest de Hungría, Midtjylland, Hobro, Lyngby, Randers de Dinamarca, Pau de Francia y Beitar de Israel.

De hecho, en el cuadro israelí fue su última experiencia deportiva. En territorio europeo, Mayron consiguió dos torneos: la Copa de Dinamarca y la Copa de Hungría.

El futbolista siempre fue considerado como un hombre con mucha expectativa en Selección Nacional, no obstante aunque fue tomado en cuenta para los procesos 2014 y 2018 nunca pudo consolidarse y no jugó ningún Mundial.

En cuanto a Sporting, el cuadro que ahora dirige Andrés Carevic suma otro refuerzo llamativo además de que los ya anunciados: Marco Ureña, Alex López, Johnny Álvarez y Jesús Bátiz.