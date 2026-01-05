Andrés Carevic ya habla como DT de Sporting: ‘Tengo ilusión, expectativa y estoy trabajando full’

Andrés Carevic fue uno de los nombres que movió el mercado de fichajes en Costa Rica, ya que el timonel pasó de dirigir al Cartaginés a Sporting FC, donde además reactivó a jugadores con los que ya había trabajado en Alajuelense, como el volante hondureño Alex López.

Carevic brindó una breve entrevista al departamento de prensa del club, en la que evaluó esta nueva aventura deportiva que está por iniciar.

“Estoy muy contento y agradecido con la oportunidad de dirigir este proyecto en Grecia. Tenemos ilusión y expectativa; estamos trabajando a full. Hemos ido avanzando con algunos jugadores y trabajando fuerte, porque tenemos poco tiempo para tener a todos a disposición”, resumió.

Carevic fue claro en que busca que su idea se refleje lo antes posible en el campo, por lo que el trabajo táctico ha sido intenso.

“Siempre uno quiere plasmar la idea, el modelo de juego. Hay muchos jugadores que me conocen y eso es importante”, destacó.

El timonel trabajó en el pasado con futbolistas como Alex López, Marco Ureña, Leonel Moreira, Giancarlo González e Ian Lawrence, entre otros.

“Queremos un equipo competitivo, pero vamos con calma, planteando objetivos y enfocados partido a partido”, finalizó.