Andrés Carevic muestra el ADN que quiere en su Sporting: el de Alajuelense

Andrés Carevic fue uno de los movimientos sonados en la transición del Torneo Apertura 2025 al Clausura 2026. El entrenador pasó de Cartaginés a Sporting, sin embargo, su llegada al conjunto albinegro también confirmó una serie de cambios que llenaron el camerino del club de ADN de Alajuelense.

Sporting ya poseía nombres que se identifican con la Liga Deportiva Alajuelense y que además celebraron con esa camisa, como Leonel Moreira, Giancarlo González o Ian Lawrence; no obstante, ahora se sumaron figuras que bien podrían terminar de formar la columna vertebral del equipo erizo de hace un lustro.

Sporting ahora tiene en sus filas al artillero Marco Ureña, además del volante Alex López. De hecho, con Carevic, López, Moreira y Lawrence, los manudos tienen a cuatro figuras de aquella Liga que alzó el cetro 30 en diciembre de 2020.

Lo cierto es que el once de Sporting bien podría confundirse con uno que vistiera de rojinegro. En el arco estará Leonel Moreira, también la zaga tiene como su principal líder a Pipo González, más Lawrence como lateral izquierda, la zona media ahora posee a López y el ataque a Ureña.

A diferencia de Alajuelense, Sporting en la actualidad se encuentra en una situación crítica y es octavo de la clasificación general con 16 puntos, por lo que está en la lucha por salir de los últimos puestos. El colero es San Carlos con 13 unidades, mismas que tiene Guadalupe en el penúltimo puesto.

Ante esto, la dirigencia del equipo que ahora jugará en Grecia le dio toda la potestad a Carevic para solicitar los refuerzos que lleven al equipo a un punto de equilibrio y esto provoque que se pueda mantener en la primera división.

La última campaña el equipo empezó dirigido por otro exmanudo, Luis Marín, pero cuando empezaron las derrotas se dio el relevo por Minor Díaz, quien también fue cesado cuando el club seguía sin ver la luz.

La influencia de Alajuelense no solo llega desde el banquillo con Carevic, entrenador que le dio la estrella 30 a la Liga, también abarca su planilla y quien arma ese grupo de jugadores, el gerente deportivo: José Miguel Cubero.

Cubero fue parte del campeonato 30 de la Liga y sus últimos años de buen rendimiento en Costa Rica los tuvo con el cuadro erizo.

De hecho, Sporting, además de Ureña y Alex López, también sumó a un arquero en las últimas horas como nuevo integrante: Johnny Álvarez, quien fue el tercer arquero de la Liga en la última campaña.

Ante esto, Carevic continúa trabajando con hombres que tuvo en algún momento y con ese antecedente de vestir los colores manudos, donde el entrenador vivió dos etapas y nunca escondió el cariño por el club que le abrió las puertas en territorio nacional.

Históricamente, Sporting ha visto a exjugadores de la Liga como una buena oportunidad de mercado en su momento: Adonis Pineda, José Salvatierra, Christopher Meneses, Harry Rojas, Ian Smith y Ariel Soto también llegaron como refuerzos con pasado rojinegro.

La gran duda que está en el aire es si este grupo podrá darle a Sporting el protagonismo, más allá de salvarse del descenso, que aparece en el primer lugar de su lista de prioridades.