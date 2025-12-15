Andrés Carevic tiene todo listo para seguir como entrenador de otro equipo de Costa Rica

Si no sucede nada extraordinario, el entrenador Andrés Carevic, quien era la cabeza de Cartaginés, seguirá su carrera deportiva en Costa Rica. El timonel tiene el interés de tres equipos de la Primera División, pero hay una oferta en especial que lo seduce y que avanza de forma importante para concretarse.

La Nación se enteró, por fuentes cercanas, de que el entrenador que llevó a los brumosos a las semifinales está llegando a un finiquito con los cartagineses este mismo lunes, ya que desea comenzar cuanto antes la preparación de su nuevo reto.

La oferta que más genera expectativa para Carevic es la de Sporting FC, plantel que no fue protagonista en el último campeonato y que, más bien, comenzará el 2026 con el objetivo de dejar los últimos puestos de la tabla.

Sporting cerró el torneo con 16 unidades, en el octavo lugar, solo por encima de Guadalupe y San Carlos, que terminaron con 13 puntos cada uno.

Si se concreta la llegada de Carevic a Sporting, este sería el tercer equipo del entrenador en Costa Rica, debido a que primero estuvo en Alajuelense, luego con los brumosos y ahora llegaría al plantel que tendrá como nueva casa el cantón alajuelense de Grecia.

Sporting se mantuvo con Minor Díaz como entrenador la pasada temporada; sin embargo, el técnico guanacasteco no pudo levantar el rendimiento del club, lo que provocó que, al finalizar el campeonato, decidieran rescindir su contrato.

A finales de semana, la llegada de Andrés Carevic podría convertirse en una realidad para el cuadro aurinegro, mientras Cartaginés deberá buscar quién llene su banquillo a menos de un mes del inicio del próximo campeonato. Los brumosos, además, tendrán en 2026 el reto de la Copa de Campeones de la Concacaf, donde deberán sortear la primera ronda contra el Vancouver Whitecaps de la MLS.