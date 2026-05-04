Tomás Rodríguez, futbolista de Saprissa: ‘Qué bonita semifinal’

El empate de visita ante Liberia es un buen negocio para Saprissa, en el inicio de esta serie semifinal que se resolverá el domingo en Tibás.

El Deportivo Saprissa abrió la semifinal del Torneo de Clausura 2026 con un empate 1-1 ante Liberia en el Estadio Edgardo Baltodano.

Primero anotó Tobías Arévalo, luego lo hizo Ariel Rodríguez y esta historia terminará de resolverse el próximo domingo en Tibás, en un partido que si por Tomás Rodríguez fuera, que empiece ya mismo.

“Qué bonita semifinal, veníamos a un partido difícil, con un rival que está haciendo las cosas muy bien en el torneo. Nos encontramos con el gol de ellos, pero tuvimos mucha calma”, expresó Tomás Rodríguez tras el pitazo de Keylor Herrera, al atender a FUTV en la zona flash.

Según el canalero, Saprissa se ha preparado para saber qué hacer cuando se topa con alguna situación adversa.

“Son cosas que hemos venido trabajando, que cuando nos hacen un gol tenemos mucha calma para manejar el partido y ustedes lo pudieron ver, Liberia tuvo solamente el gol, nosotros manejamos un poco más la pelota”, citó.

Tomás Rodríguez también dijo que los morados ahora se prepararán para el partido de vuelta en su “Cueva”, que será muy importante para ellos.

Después de decir eso, el periodista Daniel Martínez le preguntó que cómo califica su juego. El futbolista contestó que “muy bueno”.

“Yo me siento muy motivado, estoy haciendo las cosas muy bien, cuando no me sale el gol estoy trabajando para el equipo, que es lo importante y yo voy a seguir en esa senda. El partido en casa va a estar más emocionante, con nuestra gente. Esperemos llenar el estadio y dar lo mejor de nosotros”, comentó.

En este partido, aunque el gol de Saprissa lo consiguió Ariel Rodríguez, Tomás Rodríguez se vio muy esmerado, como punta, se tiró por el costado y también colaboró en labores defensivas.

“Por supuesto, Ariel es un goleador, estaba en la banca y siempre está predispuesto para ayudar al equipo. Igual yo, si me toca en la banca o en el campo tengo que dar el extra. Esta vez el profe me colocó por la banda y traté de hacer mi máximo esfuerzo, es de todos”, comentó.

Para el próximo domingo, vaticinó que el juego será un poco distinto.

“Ahora Liberia tiene que proponer más obviamente, nosotros somos un equipo rápido en la parte de adelante. Nosotros tenemos que tener esa motivación extra. Era importante cerrar en la tabla de segundos, ahora hay que sacarle beneficio a eso y nos vamos a preparar en la semana”, concluyó.

La serie se encuentra 1-1 y el próximo domingo se sabrá cuál de los dos equipos avanzará a la final de segunda ronda. En caso de que persista la paridad, habría tiempos extra y hasta penales, en caso de ser necesario.