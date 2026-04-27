Tomás Rodríguez cuenta quiénes lo ayudaron a levantarse en Saprissa para volver al gol

Hace mes y medio, Tomás Rodríguez se responsabilizó por la derrota que sufrió Saprissa de visita contra Cartaginés; las opciones que falló para anotar lo llevaron a sentirse culpable.

Luego pasaron tres compromisos sin anotar y erró un penal en el choque que los morados perdieron como locales 1-2 frente a Liberia.

Tomás sufrió, reconoció estar presionado, hasta que hizo un golazo en la final del Torneo de Copa ante Sporting y volvió a sacudir las redes frente a Guadalupe y Puntarenas.

Con cinco anotaciones en el campeonato, el panameño es el máximo artillero de los tibaseños. Tomás reveló quiénes lo ayudaron a no bajar la guardia y reencontrarse con el gol.

“Contar con Kendall (Waston), Mariano (Torres) y otros compañeros, quienes son emblemas en la institución, capitanes y líderes, me ayudó a seguir creyendo. Para un extranjero es difícil jugar en un equipo fuera de su país, sobre todo en un conjunto histórico como Saprissa. Gracias al apoyo de ellos me he sentido bien y estoy reencontrándome con mi fútbol en una liga exigente como la costarricense”, afirmó Tomás Rodríguez, luego de la victoria de los morados contra Puntarenas, partido donde Tomás hizo el segundo tanto de su escuadra.

Rodríguez recordó cuando intentaba abombar las redes y las anotaciones se le negaban.

Nuevamente los morados en ventaja gracias al tanto del panameño Tomás Rodríguez. 🔥 pic.twitter.com/Z9e6Ijuq4s — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) April 26, 2026

“Por ahí estuve un poco frustrado, pero cuento con excelentes líderes en el camerino que siempre me alientan a dar lo mejor y, como dije en entrevistas pasadas, confío en mí, en mi capacidad. Siento que me reencuentro con mi juego y sé que, si no puedo anotar, puedo aportar con asistencias, esfuerzo, sacrificio y presión en la salida de los defensas”, destacó Tomás.

El canalero desea seguir con el mismo nivel, ahora está feliz e ilusionado por disputar la semifinal.

“Estoy motivado, la parte emocional es muy importante. Enfrentar una semifinal anotando y jugando bien es importante para el grupo. Teníamos la aspiración de clasificar de primero y no se nos dio, pero debemos seguir en ascenso”, señaló el atacante, quien volvió a referirse a su aporte en el terreno de juego.

"Si no puedo anotar, quiero dar mi mayor esfuerzo en la ofensiva", dijo un motivado e ilusinado Tomás Rodríguez. (JOHN DURAN/John Durán)

“Es evidente que para un delantero volver al gol es motivante y estoy contento por aportar. He tenido la mentalidad de que, si no puedo anotar, quiero dar mi mayor esfuerzo en la ofensiva. Contento porque todos se han aplicado y hay que prepararnos porque las semifinales serán muy exigentes”, manifestó Tomás Rodríguez.

Tomás expresó que el choque contra Puntarenas fue como una final para el grupo.

“Teníamos la obligación de ganar para asegurar el segundo lugar. Fue un partido un poco complicado por la cancha y cómo se gestó el juego, pero contento con el esfuerzo que hizo todo el equipo”, dijo Tomás.

El panameño sigue con la ilusión de ser llamado a la selección de su país y asistir al Mundial, pero no se obsesiona, mucho menos se presiona, tiene claro lo que debe hacer.

“Es una competencia, obviamente estuve en el proceso, pero nada, no me puedo quedar allí. Sé que tengo una gran competencia en la selección, pero yo voy a seguir trabajando. Desde el día uno lo dije, tengo que hacer las cosas bien aquí (Saprissa) para ser tomado en cuenta en la selección”, señaló Tomás.

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