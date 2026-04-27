Puro Deporte

Tomás Rodríguez cuenta quiénes lo ayudaron a levantarse en Saprissa para volver al gol

El panameño es el máximo artillero de los morados y se siente ilusionado para encarar las semifinales

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Por Milton Montenegro

Hace mes y medio, Tomás Rodríguez se responsabilizó por la derrota que sufrió Saprissa de visita contra Cartaginés; las opciones que falló para anotar lo llevaron a sentirse culpable.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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