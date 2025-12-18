Tomás Rodríguez a Saprissa: presidente del San Miguelito revela qué pasa con la contratación

El rumor corrió como la pólvora y el nombre de Tomás Rodríguez es tendencia. El panameño suena para reforzar a Saprissa, al menos eso han informado medios de este país, aunque también se señaló que el Olimpia de Paraguay lo quiere en sus filas.

El delantero panameño, de 26 años, milita actualmente en el Monagas de Venezuela, donde destaca como figura y máximo anotador del plantel, con 33 partidos disputados y 12 tantos.

Sin embargo, el préstamo del atacante con el conjunto venezolano finaliza en diciembre y el Sporting San Miguelito, propietario de su ficha, analiza el futuro del futbolista.

Del lado de Saprissa, nadie dice nada; todo está en silencio. La pregunta que La Nación busca responderle a los aficionados morados es si Rodríguez llega o no a Saprissa, o si el conjunto morado preguntó por él.

La respuesta es sí: Saprissa está interesado en Tomás Rodríguez, pero el traspaso está en veremos, porque apareció el Olimpia de Paraguay, y esto tiene encantado al delantero panameño.

“Todo estaba en orden para que Tomás fuera a Costa Rica, tal y como él lo pidió y se comprometió”, afirmó Juan José Zonta, presidente del San Miguelito de Panamá, ante consulta de este medio.

Zonta no dejó dudas en su primera respuesta: Saprissa no solo preguntó por Tomás Rodríguez, sino que lo quiere como refuerzo.

¿Qué ha pasado?

“Han pasado situaciones que, aun como club, no logramos entender y que están bloqueando esa posibilidad (que Tomás se una a los morados)”, añadió Zonta.

¿Va a Saprissa o a Olimpia?

“Tanto la Gerencia Deportiva del club, al igual que los abogados, están con ese tema. Si hay algo que podamos informar, lo haremos en el momento oportuno”, resaltó Juan José Zonta.

Tomás Rodríguez suena como refuerzo del Saprissa. (Instagram Tomás Rodríguez/Instagram Tomás Rodríguez)

Gabriel “Gavilán” Gómez, gerente deportivo del San Miguelito, le dijo al periodista Yashin Quesada que desde hace mucho tiempo se viene conversando sobre la posibilidad de que Tomás Rodríguez se uniera a Saprissa.

“Lo de Tomás y Saprissa se viene tocando hace mucho tiempo; no es como escuché por ahí, que Saprissa se entrometió, que estaba Olimpia y Saprissa apareció. No, desde hace mucho rato se viene hablando de Saprissa y Tomás. Hace dos semanas conversamos con él, y Tomás da la palabra de que va a ir a Saprissa”, opinó Gómez.

🚨ATENCIÓN MORADOS🚨 Gabriel Gómez gerente del Sporting SM aclara que Saprissa NUNCA se le metió al Olimpia de Paraguay. El interés de la "S" por Tomás Rodríguez viene desde tiempo atrás, incluso desde antes de la llegada de Tavitín, sin embargo (1/2) pic.twitter.com/nP2wgmYjR7 — Yashin Quesada (@yashinquesadacr) December 17, 2025

El “Gavilán” añadió que buscan el beneficio para el atacante y que Rodríguez estaba para llegar al cuadro morado al inicio del Apertura, pero el jugador se comprometió a quedarse seis meses más con el Monagas y después ir al conjunto tibaseño. Sin embargo, todo indica que el canalero se dejó seducir por el Olimpia de Paraguay.

“Tomás dio la palabra, se comprometió y le hemos dicho al chico que la palabra se honra”, agregó Gabriel Gómez.

Obligado a ir a Saprissa

En Panamá, algunos medios sostienen que, como el San Miguelito es dueño de la ficha de Tomás Rodríguez, no lo van a dejar ir a otro lado que no sea Saprissa.

“Han obligado a Tomás Rodríguez a ir al Saprissa. El chico no quería ir ahí, que a él no le apetece, pero bueno, es donde los dueños han decidido mandarlo al Saprissa. La oferta económica se acerca por ahí y solamente hay una ventaja de 1.000 dólares con relación a lo de Saprissa, y ya hay un acuerdo de palabra”, explicó José Miguel Domínguez, el popular “Chepe Bomba”, al programa Fútbol a lo Grande de la emisora Monumental AM 1080.

Tomás Rodríguez debutó en 2016 en el Alianza FC de Panamá y en 2020 pasó al Sporting San Miguelito, para luego ser enviado a préstamo al Monagas en 2024.

Además, ha disputado 11 partidos con la selección de Panamá y suma tres goles con los canaleros. Podría llegar a ser mundialista con su selección.

