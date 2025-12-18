Mariano Torres no se guardó nada ni en la cancha ni dando declaraciones tras empate entre Saprissa y Alajuelense

Mariano Torres, volante del Saprissa, se fajó en la marca contra Ronaldo Cisneros, delantero de Alajuelense.

Mariano Torres, capitán del Saprissa, explicó, luego del 2-2 de la ida de la final de segunda ronda, que el cuadro morado fue ampliamente superior a Alajuelense, pese al empate en el marcador.

Torres insistió en sus declaraciones en que el conjunto saprissista superó a la Liga.

“El partido está empatado; fuimos superiores los 90 minutos. Terminamos fuertes para lo que viene”, afirmó Torres.

El volante aseguró que el equipo fue mejor en todos los aspectos y manifestó que, para él, lo que la Liga hizo fueron solo dos jugadas al final de la primera parte.

“Fuimos mejores en todo; ellos solo tuvieron dos jugadas, pero lo nuestro no es solo pelota quieta. Vamos con todo porque queremos jugar la gran final”, acotó.

De hecho, Torres señaló que la fórmula para ganar el pase a la serie final radica en repetir lo hecho en la gramilla del Ricardo Saprissa.

“Debemos insistir, ir al frente, pero sin enloquecer, porque el partido está empatado”, añadió.

Mariano también tuvo palabras para animar a Esteban Alvarado, arquero morado que cometió un error ante la Liga.

“Son cosas del fútbol; muchas veces nos ha salvado. Él es muy fuerte y está mejor que todos nosotros”, finalizó.