Tom Cruise y David Beckham se robaron el show en el partido Estados Unidos vs. Paraguay

El debut de Estados Unidos frente a Paraguay (4-1) en el Mundial 2026, no solo atrajo a miles de aficionados al Estadio de Los Ángeles, sino también a estrellas del cine y del fútbol que llegaron para disfrutar del espectáculo.
Entre las figuras presentes este viernes destacó la actriz Anya Taylor-Joy, de ascendencia argentina y conocida por su participación en la miniserie dramática La casa de las miniaturas.
También se robaron el protagonismo el actor Tom Cruise y sus amigos David y Victoria Beckham, quienes firmaron camisetas y saludaron a los aficionados.
Los asistentes se sorprendieron con su presencia y no dudaron en sacar sus teléfonos celulares para tomar fotografías y videos de los famosos invitados.
🇺🇸 Tom Cruise Heartwarmingly Sings the National Anthem at World Cup Opener
Tom Cruise showed his true patriotic colors at the 2026 FIFA World Cup opening ceremony on Friday, June 12 at SoFi Stadium in Inglewood, Los Angeles. Sitting alongside David and Victoria Beckham, the… pic.twitter.com/lBLZNxa24j
Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.
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