Tom Cruise y David Beckham se robaron el show en el partido Estados Unidos vs. Paraguay

⭐ ¡PASARELA DE ESTRELLAS EN LOS ÁNGELES! El debut de @USMNT 🇺🇸 ante Paraguay 🇵🇾 convocó a grandes celebridades en las tribunas. 🎬⚽ La actriz Anya Taylor-Joy deslumbró con su presencia, pero quienes acapararon por completo los reflectores fueron Tom Cruise y David Beckham,… pic.twitter.com/UoB99823zY

El debut de Estados Unidos frente a Paraguay (4-1) en el Mundial 2026, no solo atrajo a miles de aficionados al Estadio de Los Ángeles, sino también a estrellas del cine y del fútbol que llegaron para disfrutar del espectáculo.

Entre las figuras presentes este viernes destacó la actriz Anya Taylor-Joy, de ascendencia argentina y conocida por su participación en la miniserie dramática La casa de las miniaturas.

David Beckham y Tom Cruise, firmaron camisetas de las aficionados en el estadio de Los Ángeles, previo al partido Estados Unidos Paraguay. (Tomado video "X" Telemundo Deportes/La Nación)

También se robaron el protagonismo el actor Tom Cruise y sus amigos David y Victoria Beckham, quienes firmaron camisetas y saludaron a los aficionados.

Los asistentes se sorprendieron con su presencia y no dudaron en sacar sus teléfonos celulares para tomar fotografías y videos de los famosos invitados.