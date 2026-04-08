Puro Deporte

Toluca vs. LA Galaxy: hora y canal para ver hoy la Concachampions en México, Centroamérica y Estados Unidos

Conozca todos los detalles del partido entre Toluca y LA Galaxy, incluyendo horario en su país, canales de transmisión y el contexto de esta serie de cuartos de final

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Toluca y LA Galaxy se enfrentan este miércoles en cuartos de final. Revise horario, TV y claves del partido en Concacaf.
Toluca y LA Galaxy se enfrentan este miércoles en cuartos de final. Revise horario, TV y claves del partido en Concacaf. (MLS /MLS)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCTolucaLA GalaxyConcachampions
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.