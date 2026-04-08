Toluca vs. LA Galaxy: hora y canal para ver hoy la Concachampions en México, Centroamérica y Estados Unidos

Toluca y LA Galaxy se enfrentan este miércoles en cuartos de final. Revise horario, TV y claves del partido en Concacaf.

El partido entre Toluca FC y LA Galaxy se disputa este miércoles 8 de abril en el Estadio Nemesio Díez, en México, como parte de la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026.

La transmisión del compromiso estará disponible en FS2 en inglés y TUDN en español; también será posible verlo desde la plataforma Disney+. El duelo forma parte de una serie que se definirá el próximo 15 de abril en territorio estadounidense.

El horario oficial corresponde a las 11 p. m. (ET), lo que equivale a las 9 p. m. en países como Costa Rica, México y algunos de Centroamérica, en una jornada clave del torneo continental.

Horarios por zona

Estados Unidos

Este (ET): 11 p.m.

Central (CT): 10 p.m.

Pacífico (PT): 8 p.m.

Centroamérica

Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 9 p.m.

Panamá: 10 p.m.

El ganador de esta serie enfrentará al vencedor del cruce entre LAFC y Cruz Azul en semifinales. Además, el torneo otorga un cupo al Mundial de Clubes 2029 y a la Copa Intercontinental 2026.

Toluca llega tras avanzar con autoridad en octavos de final, donde superó a San Diego FC con un global de 6-3. El equipo mexicano selló la clasificación con una victoria contundente en el partido de vuelta, impulsado por eficacia ofensiva y reacción en casa.

Sin embargo, el club atraviesa un momento irregular en la liga local, donde suma tres partidos sin victoria y se ubica en la tercera posición del Clausura 2026.

Por su parte, LA Galaxy también busca recuperar terreno tras una racha negativa en la MLS, con cuatro encuentros consecutivos sin ganar. A pesar de ello, el equipo mostró un rendimiento sólido en el torneo regional.

El conjunto estadounidense eliminó a Sporting San Miguelito por criterio de goles como visitante y luego avanzó con autoridad ante Mount Pleasant, con un global de 6-0. En esa serie destacó el aporte goleador de Gabriel Pec, quien anotó cinco tantos.

La serie entre Toluca y LA Galaxy definirá a uno de los semifinalistas del torneo, en una fase que reúne a los equipos más competitivos de la región.