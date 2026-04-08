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Tigres vs. Seattle Sounders: hora y canal para ver hoy la Concachampions 2026 en México, Centroamérica y Estados Unidos

Siga el duelo entre Tigres y Seattle Sounders con todos los detalles clave del partido, incluyendo horario actualizado, transmisión en su país y lo que está en juego en esta fase decisiva

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Por Silvia Ureña Corrales
Tigres y Seattle abren su serie este 8 de abril a las 7 p. m. hora regional. El juego define el rumbo hacia semifinales.
Tigres y Seattle abren su serie este 8 de abril a las 7 p. m. hora regional. El juego define el rumbo hacia semifinales. (MLS/MLS)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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