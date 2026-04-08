Tigres vs. Seattle Sounders: hora y canal para ver hoy la Concachampions 2026 en México, Centroamérica y Estados Unidos

Tigres y Seattle abren su serie este 8 de abril a las 7 p. m. hora regional. El juego define el rumbo hacia semifinales.

El partido de ida entre Tigres UANL y Seattle Sounders se disputa este miércoles 8 de abril en el Estadio Universitario, en Nuevo León, México, como parte de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026.

La transmisión del juego estará disponible en FS2 en inglés y TUDN en español, además de la plataforma Disney+. El compromiso corresponde al primer duelo de la serie, que se definirá el 15 de abril en Seattle.

El horario oficial del partido es a las 9 p. m. (ET), lo que equivale a las 7 p. m. en Costa Rica, México y algunos lugares de Centroamérica, una franja accesible para la audiencia regional.

Horarios por zona

Estados Unidos

Este (ET): 9 p.m.

Central (CT): 8 p.m.

Pacífico (PT): 6 p.m.

Centroamérica

Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 7 p.m.

Panamá: 8 p.m.

En esta fase, el torneo mantiene a cuatro clubes de la MLS y la misma cantidad de la MX en competencia, en busca del título que otorga un cupo al Mundial de Clubes 2029 y a la Copa Intercontinental 2026. La final se disputará a partido único el 30 de mayo.

Tigres llega tras superar una serie compleja ante FC Cincinnati, en la que remontó un marcador adverso y avanzó con un global de 5-4. El equipo mexicano mantiene figuras clave de su título de 2020, como el portero Nahuel Guzmán y el delantero André-Pierre Gignac.

Por su parte, Seattle Sounders avanzó con autoridad en octavos de final tras vencer 5-1 en el global a Vancouver Whitecaps. El equipo estadounidense mostró solidez ofensiva y profundidad de plantel, con actuaciones destacadas de Paul Arriola y Paul Rothrock.

El ganador de esta serie enfrentará al vencedor del cruce entre Nashville SC y Club América en las semifinales del torneo.