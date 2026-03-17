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Concachampions 2026: Guía para no perderse ningún partido con la clasificación a cuartos de final en juego

Repase los marcadores en los partidos de ida y tome nota del día y la hora de cada juego para sentenciar las series en Concachampions

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Por Fanny Tayver Marín
Esta semana se conocerán todos los equipos clasificados a los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.
Esta semana se conocerán todos los equipos clasificados a los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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