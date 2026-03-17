Concachampions 2026: Guía para no perderse ningún partido con la clasificación a cuartos de final en juego

Esta semana se conocerán todos los equipos clasificados a los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

La Copa de Campeones de Concacaf vivirá tres días de alta tensión con la disputa de los partidos de vuelta de los octavos de final.

Varias de las series se encuentran abiertas, como la que pone frente a frente a LAFC contra Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Una de las series que ya se perciben resueltas es la del Galaxy de Los Ángeles, que goleó 3-0 a Mt. Pleasant de Jamaica.

Ese mismo marcador se presentó en otros dos pulsos, siendo uno de ellos una verdadera sorpresa. Pocos pensaban que Cincinnati golearía 3-0 a Tigres de México; mientras que el Vancouver Whitecaps de Thomas Müller cayó también por 3-0 frente a Seattle Sounders.

Los demás emparejamientos sí están más cerrados y alimentan la sensación de que es fútbol y cualquier cosa puede pasar. Eso le añade una pizca de emoción a los partidos pactados para martes, miércoles y jueves de esta semana.

Recuerde que el gol de visita funciona como criterio de desempate y, que en caso de ser necesario, puede haber tiempos extra y penales.

ESPN tiene los derechos de transmisión de la Copa de Campeones de Concacaf.

¿Cómo marchan las series?

Estos son los resultados que se dieron en los juegos de ida:

Partido Resultado Philadelphia vs. América 0-1 Monterrey vs. Cruz Azul 2-3 LAFC vs. Alajuelense 1-1 Nashville SC vs. Inter Miami 0-0 LA Galaxy vs. Mt. Pleasant 3-0 San Diego vs. Toluca 3-2 Cincinnati vs. Tigres 3-0 Whitecaps vs. Sounders 0-3

Así se jugarán los partidos de vuelta

Martes 17 de marzo

Alajuelense vs. LAFC, 7 p. m.

Cruz Azul vs. Monterrey, 9 p. m.

Miércoles 18 de marzo

Inter Miami vs. Nashville SC, 5 p. m.

América vs. Philadelphia Union, 7 p. m.

Sounders vs. Whitecaps, 9 p. m.

Toluca vs. San Diego, 9 p. m.

Jueves 19 de marzo

Mt. Pleasant vs. LA Galaxy, 5 p. m.

Tigres vs. Cincinnati, 7 p. m.

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