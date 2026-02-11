¿Toledo comentarista deportivo? Vea el relato en su podcast de una batalla campal del Herediano

Toledo comentó en su podcast Los Gordos una reciente batalla campal del Club Sport Herediano.

El cantante Toledo ha demostrado ser multifacético y en uno de sus últimos programas incluso le entró un poco al trabajo de “comentarista deportivo”, cuando recordó junto a los otros panelistas una polémica del Club Sport Herediano.

Toledo compartía micrófonos en el podcast Los Gordos, cuando surgió el tema. A mediados del año pasado, Herediano acudió como invitado a la reinauguración del estadio Ceibeño en la ciudad hondureña de La Ceiba, cuando se desató una chispa de violencia entre jugadores de ambos clubes, que terminó en golpes.

“Pero pich!*#zos. ¿Usted sabía eso? (le pregunta a alguien detrás de cámaras). Yo no le creía (cuando se lo contaron) y me enseñaron el video, literal eran pich!*#zos de la Calle de la Amargura", afirmó el cantante para ilustrar lo ocurrido.

“Y Jafet escondido”, bromeó Rooper, otro de los contertulios.

Toledo tuvo que salir de inmediato en defensa del presidente rojiamarillo. “No me lo insulte... Jafet, él no está invitado a la inauguración del estadio”, agregó en medio de las risas.

De inmediato, lanzó una gran idea: “Deberíamos traer el equipo de Ceiba para inaugurarlo (el nuevo Eladio Rosabal Cordero). Para demostrar el paz y amor”.

Además, explicó que por lo general las batallas campales en el fútbol suelen no ser muy violentas ni de golpes directos. “Son más de esto (gesto como de empujones). Pero esto fueron pich!*#zos”, insistió.

En el programa también participaban DJP El Musicario y KBP Alien, quienes comentaba y seguían divertidos el recuento del episodio.

El relato de Toledo y sus amigos corresponde al 14 de julio del año pasado.

Herediano fue el invitado a reinaugurar el estadio Ceibeño, ante el Victoria de La Ceiba, la tercera ciudad más grande de Honduras.

Hubo un primer partido, el 12 de julio, donde los florenses ganaron 2-4. Dos días después, volvieron a jugar un amistoso a puerta cerrada, para aprovechar el viaje en medio de la pretemporada.

Ahí fue donde ocurrió la trifulca. Al parecer, hubo juego brusco desde el inicio y luego de una dura falta sobre Yelstin Tejeda los ánimos se caldearon hasta llegar al intercambio de golpes.

Aunque no había transmisión de televisión, un video desde la gradería mostró las patadas y puñetazos. El partido terminó ahí mismo, para evitar males mayores, y la anécdota revivió meses después en la mesa que comparten Toledo y sus amigos.

Puede ver aquí el resumen de ambos partidos: el que terminó con victoria florense y el que finalizó en pleito.

Este es el programa completo de Los Gordos: