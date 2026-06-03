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Tim Payne sufrió en fogueo para el Mundial 2026, pero dejó una jugada memorable (video)

Tim Payne, el jugador del momento, disputó con la Selección de Nueva Zelanda un partido de preparación ante Haití para el Mundial 2026

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Por Fanny Tayver Marín
Tim Payne recciona durante el partido de Nueva Zelanda ante Haití en Fort Lauderdale, como preparación de ambos equipos para el Mundial 2026.
Tim Payne recciona durante el partido de Nueva Zelanda ante Haití en Fort Lauderdale, como preparación de ambos equipos para el Mundial 2026. (MEGAN BRIGGS/Getty Images via AFP)







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Mundial 2026Tim PayneSelección de Nueva ZelandaSelección de Haití
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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