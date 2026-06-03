Tim Payne sufrió en fogueo para el Mundial 2026, pero dejó una jugada memorable (video)

Tim Payne recciona durante el partido de Nueva Zelanda ante Haití en Fort Lauderdale, como preparación de ambos equipos para el Mundial 2026.

Tim Payne es el hombre del momento a pocos días de que se inaugure el Mundial 2026 y lo demostró este martes 2 de junio en el amistoso de Nueva Zelanda ante Haití.

El partido se disputó en el estadio del Inter de Miami en Fort Lauderdale, en medio de gran expectativa por la presencia de un futbolista del que prácticamente no se sabía nada hace una semana.

Solo la naturaleza pareció rebelarse, pues el compromiso se tuvo que posponer más de 40minutos debido a una amenaza de rayería; según los códigos de protección civil de Florida el encuentro no podía iniciar así.

Finalmente, los dos equipos saltaron a la cancha pero todas las miradas estaban encima de un solo jugador, el ahora célebre Tim Payne.

Los haitianos hicieron valer su superioridad y demostraron que el fenómeno de Payne está más en las redes sociales que en los campos de fútbol. Al final, el equipo de la Concacaf saldó el fogueo con un incontestable 4-0 a su favor.

Sin embargo, Tim Payne tuvo su momento de protagonismo -y con los tacos puestos- en el primer tiempo, cuando salvó un peligroso remate de Haití que iba directo hacia el marco.

Puede observar aquí la jugada.

¡AHORA SI, TIM!🤩🔥



¡¡¡TREMENDA SALVADA DE PAYNE PARA EVITAR EL SEGUNDO DE HAITÍ!!!



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/NSpQJmeQiJ — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) June 3, 2026

Tim salió de cambio para el inicio de la segunda parte, cuando el marcador era 1-0 en contra.

A Nueva Zelanda le queda un fogueo más, ante Inglaterra, el próximo sábado. Después, debutará en el Mundial contra Irán, el 15 de junio.

Mientras tanto, Tim Payne sigue sumando seguidores en su cuenta de Instagram: ya va por más de 4,6 millones. Y, según comentarios en otras publicaciones sobre el partido de esta noche, es una afición fiel que de una vez se volcó a alentar a su ídolo pese a la derrota.