Tigo Sports transmitirá más partidos: vea el anuncio oficial en la voz de José Alberto Montenegro

Tigo Sports se alista para el Mundial 2026, pero también para los juegos del repechaje intercontinental.

Tigo Sports no solo transmitirá los 104 partidos el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, sino que también llevará a la pantalla de su televisor los encuentros que se avecinan para definir dos clasificados a la Copa del Mundo mediante la repesca intercontinental.

Así lo dio a conocer el periodista José Alberto Montenegro, quien comentó al aire: “Nos complace confirmarles y contarles que el 26 de marzo y el 31 de marzo tendremos los partidos por la clasificación a la Copa Mundial, o repechajes intercontinentales”.

Según el comunicador, tendrán primero el juego entre Bolivia y Surinam; luego el de Nueva Caledonia contra la Selección de Jamaica. Uno de esos partidos será en Monterrey, el otro en Guadalajara.

Quien avance en el duelo entre Jamaica y Nueva Caledonia, se enfrentará contra la República Democrática del Congo el 31 de marzo para definir a un clasificado al Mundial.

El otro boleto será para quien se imponga en la serie entre Irak y el vencedor del pulso entre Bolivia y Surinam. I

“Nos complace contarles que serán cuatro partidos de playoffs en exclusiva que los tendrá usted a través de nuestra pantalla como antesala de los 104 juegos que usted va a disfrutar de forma completa. Es el único canal que le ofrecerá tanto en Tigo Sports 1 como en Tigo Sports 2 de forma completa los repechajes clasificatorios a la Copa Mundial”, recalcó José Alberto Montenegro.

Tigo Sports les traerá los juegos de repechaje para el Mundial. 🏆 pic.twitter.com/5M5qYQD8Lb — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) February 26, 2026

Recuerde que aparte del repechaje intercontinental que se disputará en México y que será transmitido por Tigo Sports, en marzo también se disputará la repesca de UEFA, en la que saldrán cuatro clasificados y entre los que luchan por esto está Italia.

Repesca UEFA para el Mundial 2026

Semifinales (26 de marzo)

- Camino al boleto 1

Italia vs. Irlanda del Norte

Gales vs. Bosnia y Herzegovina

- Camino al boleto 2

Ucrania vs. Suecia

Polonia vs. Albania

- Camino al boleto 3

Turquía vs. Rumanía

Eslovaquia vs. Kosovo

- Camino al boleto 4

Dinamarca vs. Macedonia del Norte

República Checa vs. República de Irlanda

Finales (31 marzo)

- Boleto 1

​Ganador del Gales/Bosnia vs. ganador del Italia/Irlanda del Norte

- Boleto 2

Ganador del Ucrania/Suecia vs. ganador del Polonia/Albania

- Boleto 3

Ganador del Eslovaquia/Kosovo vs. ganador del Turquía/Rumanía

- Boleto 4

Ganador del República Checa/República de Irlanda vs. ganador del Dinamarca/Macedonia del Norte