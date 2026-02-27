Tigo Sports transmitirá más partidos: vea el anuncio oficial en la voz de José Alberto Montenegro

Tigo Sports no solo transmitirá los 104 partidos el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, sino que también llevará a la pantalla de su televisor los encuentros que se avecinan para definir dos clasificados a la Copa del Mundo mediante la repesca intercontinental.
Así lo dio a conocer el periodista José Alberto Montenegro, quien comentó al aire: “Nos complace confirmarles y contarles que el 26 de marzo y el 31 de marzo tendremos los partidos por la clasificación a la Copa Mundial, o repechajes intercontinentales”.
Según el comunicador, tendrán primero el juego entre Bolivia y Surinam; luego el de Nueva Caledonia contra la Selección de Jamaica. Uno de esos partidos será en Monterrey, el otro en Guadalajara.
Quien avance en el duelo entre Jamaica y Nueva Caledonia, se enfrentará contra la República Democrática del Congo el 31 de marzo para definir a un clasificado al Mundial.
El otro boleto será para quien se imponga en la serie entre Irak y el vencedor del pulso entre Bolivia y Surinam. I
“Nos complace contarles que serán cuatro partidos de playoffs en exclusiva que los tendrá usted a través de nuestra pantalla como antesala de los 104 juegos que usted va a disfrutar de forma completa. Es el único canal que le ofrecerá tanto en Tigo Sports 1 como en Tigo Sports 2 de forma completa los repechajes clasificatorios a la Copa Mundial”, recalcó José Alberto Montenegro.
Tigo Sports les traerá los juegos de repechaje para el Mundial. 🏆 pic.twitter.com/5M5qYQD8Lb— Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) February 26, 2026
Recuerde que aparte del repechaje intercontinental que se disputará en México y que será transmitido por Tigo Sports, en marzo también se disputará la repesca de UEFA, en la que saldrán cuatro clasificados y entre los que luchan por esto está Italia.
Repesca UEFA para el Mundial 2026
- Semifinales (26 de marzo)
- Camino al boleto 1
Italia vs. Irlanda del Norte
Gales vs. Bosnia y Herzegovina
- Camino al boleto 2
Ucrania vs. Suecia
Polonia vs. Albania
- Camino al boleto 3
Turquía vs. Rumanía
Eslovaquia vs. Kosovo
- Camino al boleto 4
Dinamarca vs. Macedonia del Norte
República Checa vs. República de Irlanda
- Finales (31 marzo)
- Boleto 1
Ganador del Gales/Bosnia vs. ganador del Italia/Irlanda del Norte
- Boleto 2
Ganador del Ucrania/Suecia vs. ganador del Polonia/Albania
- Boleto 3
Ganador del Eslovaquia/Kosovo vs. ganador del Turquía/Rumanía
- Boleto 4
Ganador del República Checa/República de Irlanda vs. ganador del Dinamarca/Macedonia del Norte