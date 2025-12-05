Tigo estrena canal para transmitir en Costa Rica los 104 partidos del Mundial 2026

Así quedaron conformados los grupos del Mundial 2026, que tendrá 104 partidos.

Ya se conocen los grupos del Mundial 2026 y Tigo anunció con bombos y platillos que oficialmente será la única señal en Costa Rica con derechos para transmitir los 104 partidos de la Copa Mundial FIFA 2026 que se disputarán en Estados Unidos, México y Canadá.

“Con esta histórica distribución, Tigo se consolida como la casa oficial del Mundial 2026 en el país, ofreciendo una cobertura total del evento con transmisiones en alta definición y contenido exclusivo para los fanáticos del fútbol", señaló Tigo en un comunicado.

A la vez, esta compañía de entretenimiento digital anunció el lanzamiento de Tigo Sports 2, un nuevo canal diseñado y creado exclusivamente para ofrecer la transmisión completa y en alta definición de los partidos de la Copa Mundial FIFA 2026.

“Nuestra plataforma Tigo Sports será la única con los 104 partidos del Mundial 2026. Con este anuncio, Tigo Sports se consolida como la única señal en Costa Rica con derechos oficiales para transmitir cada encuentro del Mundial 2026, reafirmando así su posición como la casa indiscutible del fútbol mundial", versa en el pronunciamiento.

Tigo Sports 2 ya está en la grilla

Tigo Sports 2 ya está disponible en el canal 10 de la grilla de Tigo y según esta empresa, llega como un espacio totalmente dedicado al evento deportivo más importante del planeta.

Será completamente gratuito para todos los suscriptores de Tigo y estará disponible para ser adquirido por los demás cableoperadores del país.

Tigo Sports ahora tiene un nuevo canal, dedicado al Mundial 2026. (Facebook )

Además, la compañía destacó que en la transmisión de los partidos contarán con comentaristas deportivos nacionales e internacionales.

Producciones especiales, análisis en profundidad y programas exclusivos. Así como contenido detrás de cámaras, entrevistas y acceso privilegiado; con transmisiones en alta definición.

“Tigo no se conforma con transmitir partidos; su visión es llevar la pasión de la Copa Mundial FIFA 2026 directamente a los hogares costarricenses, generando emociones al nivel de los mejores escenarios del fútbol internacional", señaló la empresa.

Tome en cuenta que los suscriptores de Tigo, ya cuentan con Tigo Sports 2.

Teletica también posee derechos para transmitir el Mundial, en señal abierta, pero no dará los 104 partidos de la Copa del Mundo.