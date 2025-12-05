Puro Deporte

Tigo estrena canal para transmitir en Costa Rica los 104 partidos del Mundial 2026

Tigo Sports 2 ya se encuentra en la grilla de Tigo y será exclusivo para el Mundial 2026

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Así quedaron conformados los grupos del Mundial 2026, que tendrá 104 partidos.
Así quedaron conformados los grupos del Mundial 2026, que tendrá 104 partidos. (MANDEL NGAN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TigoMundial 2026Tigo Sports 2
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.