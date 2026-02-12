‘Tiene que pedir disculpas’: Diego País aconseja a Rachid Chirino apagar incendio en el camerino de Saprissa

Diego País cree que el futbolista Rachid Chirino hoy está envuelto en una polémica innecesaria y que hasta podría tener problemas con sus propios compañeros en el camerino del Deportivo Saprissa. Por eso, su consejo urgente es que tome acciones y que apague el incendio.

En el espacio “Ganar o Morir” junto a Carlos Castro —en el canal de Youtube de Josué Quesada—, Diego País dijo que emitiría un comentario con mucho respeto para el señor Carlos Chirino, padre de los hermanos Rachid y Randy Chirino.

“Ahí le saltó la ficha de padre, que a nivel normal, natural de la vida, un padre siempre salta en defensa de su hijo, pero me parece que se equivoca en el contexto. Yo no estoy de acuerdo, yo no permitiría que nadie de mi familia, mi mamá o mi papá se metan a defenderme”, apuntó Diego País.

Tras pronunciar eso, Carlos Castro intervino y dijo que en el fútbol nadie de la familia puede meterse, porque es muy delicado, algo en lo que coincidieron los dos exfutbolistas y los periodistas José Eduardo Mora y Brandon Vindas.

Luego de eso, Diego País dijo que toda esta polémica no es culpa de Rachid, sino del papá, pero que ahora es el futbolista de Saprissa quien tiene que encontrar una solución a tremendo problema.

Así que le dio una recomendación al jugador, con carácter urgente, para que se desmarque de lo dicho por su progenitor.

“Se necesita que pase por la puerta y pida disculpas, porque como no sabés cómo se maneja como compañero, podés creer que el pibe va cada vez que hay un almuerzo familiar, va se queja de sus compañeros, habla mal del técnico”, apuntó el argentino.

Diego País cree que Rachid Chirino debe sacudirse de las palabras pronunciadas pro su papá. (Ganar o Morir / Instagram Diego País/Instagram Diego País)

Y agregó: “Entonces, sí tiene que venir el jugador, aunque no sea la culpa de él, por culpa de su papá. No fue solo una defensa sobre su hijo, fue un ataque a sus compañeros. Atacó a los compañeros actuales de Rachid, por eso tiene que pedir disculpas por el papa”.

Su criterio es que Rachid Chirino debe ingresar al camerino y pronunciar un mensaje así: “Mi papá se equivocó, es un boludo, yo jamás le dije nada de esto y punto”.

Finalmente, Diego País y Carlos Castro coincidieron en que Chirino ahora donde mejor puede hablar es dentro de la cancha.

¿Qué es lo que pasó?

Hace unos días, Carlos Chirino, papá de Rachid y Randy Chirino, emitió unas declaraciones en Tigo Sports que desataron todo un polvorín.

“La afición de Saprissa es muy irrespetuosa, con todo el respeto, yo sé que de la institución no tengo nada que hablar. Ahí jugaron los dos muchachos, pero eso ahí es sumamente complicado. Hay jugadores que son más viejos ahí y se equivocan un montón de veces y no pasa nada con ellos”, citó Carlos Chirino.

Añadió que si botan diez o veinte goles no pasa nada, pero que con los jóvenes apenas cometen un error, “los quieren crucificar”.

“La afición y los periodistas también. Un periodista de Canal 7 y los periodistas de Columbia, ese Anthony Porras, con todo el respeto del mundo, ¿cuándo va a surgir un joven?”, alegó el papá de los futbolistas.

Después de eso fue cuando afirmó que él no ha visto que nadie critique a Mariano Torres, a quien catalogó como un gran jugador.

“Yo no escucho nunca a la prensa decir nada de Mariano Torres. Al muchacho le falta tal vez el gol, que ha estado ahí, ha estado cerca, pero no ha jugado mal como para que la afición lo silbe y que esto y lo otro”, comentó.

"La afición de Saprissa es muy irrespetuosa. La afición le está achacando a mi hijo Rachid, el paso de Randy por Saprissa", el padre de Rachid Chirino sobre las críticas al jugador morado. pic.twitter.com/YUkAndLJhS — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) February 10, 2026

Agregó que él no entiende por qué la afición se mete con la sangre joven.

“El gol de San Carlos viene por errores de señores grandes del Saprissa. Si esos dos errores los cometen Jorkaeff Azofeifa y otro muchacho joven, (gritan): ‘Sáquenlo, es una perra, no sirve...’. Y eso no, la afición de Saprissa por Dios, está equivocada.

”Yo siento una gran vergüenza, ¿por qué? Porque él es un deportista, él no es un ladrón, él no es un asesino, es un deportista, un muchacho educado, un muchacho estudiado”, aseguró Carlos Chirino.

Insistió en que no entiende a la afición de Saprissa, si es que pretenden que lleven a Messi o a diez futbolistas como Messi.

“El muchacho está fuerte, está entrenando, está trabajando. Ahora va a cumplir su sanción y a esperar su nueva oportunidad y a seguir dándole duro. Yo le he dicho a él que si tiene que moverse de Saprissa, movente.

”¿Acaso Saprissa es el único equipo de este país donde usted puede ser feliz y jugar al fútbol? Nombres, hay varios equipos. Ellos están cobrando el pasaje de Randy por Saprissa, que llegó con 16 años, pero la afición le está achacando a mi hijo Rachid el paso de Randy”, recalcó Carlos Chirino en Tigo Sports.

En el cuadro morado todos escucharon esas declaraciones, que no cayeron bien y hasta Mariano Torres le respondió.

“Que nombre a personas como a mí, a la afición, o a los compañeros, está muy equivocado. A mí si la gente me tiene cariño es porque he hecho algo en el club, llevo 10 años consecutivos jugando y las cosas me las gano dentro de la cancha, entonces, creo que está muy equivocado”, aseguró Mariano Torres en Teletica Radio.

El capitán de la S fue muy claro en que él no tiene ningún problema con los compañeros, ni siquiera con Chirino, quien confesó que le parece un buen jugador y que puede ayudarlos bastante.

“Pero eso no tiene nada que ver con lo que dijo el padre. El padre debe respetar un poco más y como dije recién llevo muchos años acá y las cosas me las he ganado. Aparte, por ejemplo, dice cosas que son mentiras, porque cuando yo he cometido errores me han criticado y me quedo callado. Luego me preparo de la mejor forma, para que cuando me toque jugar, estar altura de esta camiseta”, apuntó Mariano Torres.

