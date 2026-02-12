Puro Deporte

‘Tiene que pedir disculpas’: Diego País aconseja a Rachid Chirino apagar incendio en el camerino de Saprissa

Diego País cree que el futbolista de Saprissa tiene que desmarcarse de lo dicho por su papá contra la afición y algunos jugadores

Por Fanny Tayver Marín y Milton Montenegro
08/02/2026, San José, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 6 del torneo de clausura 2026, entre le Deportivo Saprissa y AD San Carlos.
Rachid Chirino salió expulsado en el partido entre Saprissa y San Carlos el domingo anterior. (Jose Cordero/José Cordero)







Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

