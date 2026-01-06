Thiago Cordero sonríe al revelar el consejo de su padre Víctor tras jugar juntos en la defensa de Saprissa

Thiago Cordero es uno de los prospectos del Deportivo Saprissa que se abre campo en el equipo de la Primera División.

Defensa central en las ligas menores del club, este joven seleccionado nacional vivió el domingo anterior uno de los momentos más importantes de su reciente carrera futbolística: jugar en la zaga junto a su padre, Víctor Cordero.

Víctor, quien fue una de las máximas figuras de los morados, fue una de las estrellas del pasado en jugar en Los 90 Minutos por la Vida. Cordero portó la cinta de capitán y por el centro de la defensa tuvo como compañero a su hijo Thiago, quien cuenta con 16 años.

Thiago Cordero le agradeció a Dios por la oportunidad que le dio de jugar junto a su padre y sonrió cuando Sebastián Niño, bloguero de Saprissa, le preguntó sobre la experiencia de actuar al lado de su progenitor.

“Estoy muy feliz, es un sueño la verdad. El sueño de cualquiera: vestir esta camisa, compartir cancha con mi papá y gracias a Dios se me dio la oportunidad”, dijo Thiago.

Thiago reveló que antes de empezar el compromiso, donde enfrentaron a Herediano, Víctor se le acercó y lo aconsejó.

“Me dijo que estuviera tranquilo, que jugara como siempre y me apoyara en él, que siempre iba a estar ahí”, resaltó Thiago.

El joven zaguero también se refirió a las expectativas para el Clausura y la posibilidad de debutar en la Máxima Categoría.

“Debo competir, porque al frente tengo jugadores de mucha calidad y experiencia, y estoy esperando que se me dé la opción de debutar en Primera”, opinó Thiago.

Víctor tiene 52 años, mientras Thiago tiene 16 y está comenzando su carrera en el conjunto morado.

Víctor Cordero jugo junto a su hijo Thiago en lLos 90 minutos por la Vida. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

El exjugador estuvo en cancha durante 13 minutos y posteriormente salió de cambio por Pablo Arboine. Víctor se mostró muy agradecido por la oportunidad que le dieron.

“Los tiempos son diferentes, los ritmos son diferentes; mis respetos a los muchachos que juegan ahora con esta intensidad.

“Muy agradecido con Dios, la organización y Saprissa. A todos los que colaboraron con esta iniciativa, muchas bendiciones a todos los que hacen esta actividad”, dijo Víctor Cordero cuando dejó el campo a los 13 minutos para ser sustituido por Pablo Arboine.

Padre e hijo terminaron muy complacidos y Thiago, a quien en el 2024 la UNAFUT reconoció como el mejor jugador Sub-15 del Apertura 2023 y poco después Saprissa le firmó su primer contrato profesional vigente hasta 2027, espera seguir los pasos de su progenitor, quien destacó en la defensa saprissista.

