Más movimientos en Saprissa: Erick Lonis confirma que la planilla no está cerrada

El Deportivo Saprissa confirmó la contratación de los jugadores Tomás Rodríguez, delantero panameño, y del extremo nicaragüense Bancy Hernández, así como el regreso del cubano Luis Javier Paradela.

Además, se espera la confirmación de Minor Álvarez como nuevo guardameta del equipo, pero la planilla no está cerrada y podrían darse algunos movimientos.

“No está cerrada, tenemos ofertas por jugadores nuestros. Ustedes saben que la ventana se cierra en enero y, a veces, cuando a un jugador se le presenta una oportunidad y quiere salir, es difícil impedírselo. Además, algunos de los jóvenes se van a quedar en el equipo y otros irán a préstamo, tanto a nivel nacional como internacional”, afirmó Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa.

Los morados manejan opciones por Gerson Torres, Orlando Sinclair y Gerald Taylor. Tampoco descartan que surja una buena propuesta por Kenay Myrie.

“Tenemos ofertas sobre la mesa por jugadores nuestros, y en eso debemos ser claros. A veces se presenta de última hora una oferta al jugador o a nosotros. Es una oportunidad de crecimiento y es imposible decirle que no a alguien que tiene el sueño de jugar a nivel internacional”, destacó Lonis.

El excapitán morado añadió que Saprissa es un equipo con mucha demanda de jugadores. Recordó que negociaron a Dax Palmer, quien pasó a la segunda división de un equipo español (Agrupación Deportiva Alcorcón) con pocos partidos en Primera, y para él eso habla del buen talento en la institución.

“Estamos cerca de llegar a un acuerdo con un par de jugadores también de divisiones menores, quienes van a préstamo a ligas donde se pueden desarrollar. Entonces nosotros tenemos esa combinación. Y, si vieron, los dos arqueros vienen de divisiones menores con los que vamos a hacer frente al torneo, pero también los centrales, los Cordero (Thiago y Matías, que no son familiares), Kenneth González, Derek Woodly y José Gabriel Carvajal. Ha sido una gran cantidad de jugadores con talento. Algunos van a quedar en el equipo, otros van a ir a préstamo, algunos a nivel nacional y otros a nivel internacional”, expresó Lonis.

Sobre la posibilidad de contratar a un defensa debido a la lesión que sufrió Óscar Duarte en la final contra Alajuelense, Lonis no ve necesario que llegue alguien a esa zona del campo.

Rachid Chirino es uno de los refuerzos del deportivo Saprissa para el Torneo de Clausura 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“No lo creemos. En los 90 Minutos por la Vida jugaron Thiago y Matías Cordero; son titulares en la Selección Sub-23, son campeones y los vimos con personalidad, y ellos van a tener su espacio”, dejó claro Erick Lonis.

Saprissa ha tenido movimientos importantes, incluyendo la salida de Warren Madrigal (vendido al Nashville SC), Nicolás Delgadillo y Esteban Alvarado (retirado), y Mauricio Villalobos, además de la cesión de jugadores como Yoserth Hernández al Sporting. Las llegadas son Luis Javier Paradela (del extranjero), el regreso de Rachid Chirino y los refuerzos Tomás Rodríguez y Bancy Hernández, buscando potenciar el equipo para el Torneo de Clausura 2026.

