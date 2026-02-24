Testigo del accidente de Andrey Amador asegura que la caída ‘se vio terrible’

Andrey Amador estaba a cargo de la selección nacional de ciclismo de ruta, que representará a Costa Rica en el Campeonato Panamericano que se realizará a partir del 15 de marzo en Colombia.

Después de cuatro días de estar internado en el Hospital Calderón Guardia, el exciclista Andrey Amador Bikkazakova continúa su recuperación, aunque de forma muy reservada, a pedido de su familia, este lunes solicitó no dar más información de la salud del excorredor.

La Nación retomó el paso a paso del accidente vivido por Amador, quien hoy tiene a los aficionados al ciclismo atentos a su salud y a la espera de una pronta recuperación.

Andrey, quien en enero pasado fue elegido como director deportivo de la Selección Nacional masculina de ciclismo de ruta, salió el viernes a entrenar con sus dirigidos cuando ocurrió el accidente, tras perder el control del manillar de su bicicleta y caer fuertemente contra la carretera.

El expedalista, quien se retiró profesionalmente en noviembre de 2024, preparaba al seleccionado nacional para enfrentar el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta, que se efectuará en Montería, capital del departamento de Córdoba, Colombia, del 15 al 22 de marzo.

Amador, quien cumplía con el segundo y último día de campamento con sus corredores, planificó realizar un fondo de 133 kilómetros entre Jacó y Quepos, con regreso a Jacó, para culminar el entrenamiento.

El grupo de seleccionados salió a rodar pasadas las 7 a. m. y unos 45 minutos después sobrevino el percance. Andrey cayó sorpresivamente al suelo mientras rodaban a unos 50 kilómetros por hora y, tras golpearse, su cabeza terminó en un zacatal a la orilla de la carretera, en la ruta entre Playa Bejuco y Parrita.

Andrey Amador se coronó campeón, en mayo del 2025, de la competencia de ciclismo de montaña Titan Desert, en Marruecos. (La Nación/Tomado de esciclismo.com)

Gabriel Rojas: “Se golpeó feo”

El expedalista quedó inmóvil. Los primeros en llegar a su auxilio fueron los ciclistas Gabriel Rojas, del equipo Manza Té La Selva; Sebastián Brenes, del Canel’s de México; así como Claudio Badilla, amigo personal de Amador.

“Se fue de cabeza y tras el golpe perdió la conciencia. Por ratos hablaba, pero no se le entendía. Se golpeó bastante la mano. Uno se pregunta qué pasó. Él pegó en la calle y salió dando vueltas; se golpeó bastante feo, la caída se vio terrible”, comentó Gabriel Rojas a Crciclismo.com, aún conmovido por el accidente.

La llamada de auxilio al 911 ingresó a las 8:19 a. m., según confirmó Jorge Matamoros, coordinador operativo regional de la Cruz Roja.

“Fuimos alertados de la caída de un ciclista en la ruta 34, muy cerca de la entrada a Playa Bejuco. Al llegar al lugar, la unidad de soporte básico encuentra a un ciclista de 39 años, con varios golpes en diferentes partes de su cuerpo. Esta persona fue abordada consciente, pero desorientada”, explicó Matamoros en un video.

El paramédico comentó que Amador fue estabilizado en el lugar y se le tomaron los signos vitales. “El paciente fue trasladado en condición crítica a la clínica de Parrita”, agregó.

Una vez valorado en la clínica, se decidió trasladarlo al hospital Max Terán de Quepos, con el fin de realizarle exámenes más exhaustivos para conocer el alcance de los golpes producto de la caída. Andrey salió de la clínica consciente, en camilla. Incluso pidió que le aflojaran el cinturón que rodeaba su pecho.

Andrey Amador (camiseta negra), junto a Gabriel Rojas, durante la premiación de los Campeonatos Nacionales de Ruta. Rojas fue uno de los primeros que llegó a auxiliar a Andrey. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Traslado vía aérea

Tras llegar al centro médico en Quepos, fue examinado; sin embargo, poco después se tomó la decisión de trasladarlo a San José. En un principio se tenía previsto llevarlo vía terrestre al Hospital México, pero finalmente se optó por enviarlo vía aérea y, a su llegada, internarlo en el Hospital Calderón Guardia.

Claudio Badilla, amigo de Andrey, lo acompañó en la ambulancia e incluso conversó con él.

“Se encontraba muy golpeado, adolorido, pero estable. Tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza y por eso lo trasladaron al hospital de Quepos para la revisión respectiva. Lo van a trasladar a San José, porque el hospital no cuenta con la tecnología para realizarle un TAC (tomografía axial computarizada)”, explicó entonces Badilla.

El traslado aéreo fue de unos 30 minutos y, tras su llegada al aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas, fue llevado en una unidad de soporte avanzado hasta el Hospital Calderón Guardia, en medio de un denso tráfico en la avenida Segunda.

Amador ingresó al Hospital Calderón Guardia con un tanque de oxígeno y una mascarilla, lo que llamó la atención por su estado.

El paramédico Manuel Miranda detalló las condiciones en que arribó Amador.

“El paciente viene compensado y estabilizado, por las diferentes condiciones que hay que manejar y por su estado médico. Por aspectos éticos, no puedo referirme a sus lesiones. El paciente presentaba signos vitales normales y una respiración adecuada”, comentó Miranda.

La oficina de comunicación del Hospital Calderón Guardia, durante los tres primeros días de internamiento, emitió el respectivo parte médico, en el que se indicó que se mantenía delicado pero estable y que continuaba internado bajo atención especializada.

Además, La Nación conoció que le han realizado en dos oportunidades un TAC (tomografía axial computarizada), con el fin de conocer el alcance de sus lesiones.

Este lunes, la familia de Andrey solicitó al centro médico que no emitiera más partes médicos a los medios de comunicación.

“A pedido de la familia de don Andrey Amador se nos indicó que no diéramos ningún tipo de detalle sobre su estado de salud a los medios. No podemos brindar ningún tipo de información”, informó la oficina de comunicación.