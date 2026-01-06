Tensión en Brasil: Líderes de la barra brava del Santos irrumpen en la presentación de Gabigol para amenazarlo

(Captura de pantalla En una baldosa/Captura de pantalla En una baldosa)

Los integrantes de la barra brava de Santos conversan "amistosamente" con Gabigol durante la presentación oficial del jugador.

Durante la presentación del delantero brasileño Gabigol con el equipo Santos hubo inesperados protagonistas: los líderes de la “barra brava” del club, que llegaron a amenazarlo delante de la prensa.

Todo ocurrió este lunes 5 de enero en la sala de prensa del estadio Vila Belmiro, donde se realizó el acto protocolario para que el atacante de 29 años se volviera a poner la camisa del Peixe.

De repente, un grupo de hinchas entró al lugar con rostros serios y le entregaron una gorra y una camisa. Intercambiaron saludos, pero de inmediato quedó claro que el futbolista estaba incómodo, sobre todo después de que uno de los aficionados le dijo claramente: “Estás en deuda con nosotros. Vos sabés cómo son las cosas”, mientras lo apuntaba con un dedo.

Gabigol tuvo que transformar su incomodidad en sonrisa y posar con la camisa, porque todo ocurrió delante de las cámaras y los periodistas.

El delantero inició su carrera con el Santos, entre los años 2013 y 2016, antes de probar suerte en Europa con Benfica e Inter de Milán.

Volvió a Brasil, precisamente a Santos, y después militó en Fllamengo y Cruzeiro.

Los hinchas le reclaman, precisamente, que en el pasado eligiera a Cruzeiro por encima de Santos, y que una vez saliera públicamente con una camisa de Corintians, el gran rival.

Posteriormente, el futbolista le restó importancia al asunto. “Lo que pasó en Vila Belmiro (el estadio) es completamente normal. Soy hincha del Santos. También estuve muy involucrado con la afición de Sangre Joven (la barra) y les grité a muchos jugadores cuando dejé el Santos y vine a jugar aquí. Estaba defendiendo a otro equipo, y todos conocen mi carácter. No soy de los que se molestan cuando alguien me grita. Lo que pasó aquí fue con una sola persona, no tuvo relación directa con el Santos. Ahora toca trabajar duro”, afirmó según recoje La Nación de Argentina.

Además, el mal momento del histórico club añade presión a jugadores y dirigentes. El Santos descendió por primera vez en más de 100 años en el 2023; volvió a Primera pero el año anterior también estuvo cerca de perder la categoría.

Gabigol hará dúo con Neymar, mientras los aficionados estarán muy atentos desde la gradería.

@gastiantonelli Gabigol volvió a Santos y en su presentación apareció la barra para hacerle una advertencia: “Estás en deuda con nosotros. Vos sabés cómo son las cosas”. ♬ sonido original - gastiantonelli

Gabigol saluda aquí a otros integrantes del club.