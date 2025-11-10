Critican durísimo a Neymar por ‘lento’ y el brasileño se enoja al ser sustituido

Santos, con Neymar en la planilla, está a un paso de descender a la Serie B del fútbol brasileño.

El histórico Santos perdió 3-2 ante Flamengo, Neymar fue sustituido y no le gustó, se enojó y le reclamó al entrenador por sacarlo.

Neymar se quitó la cinta de capitanía, comenzó a reírse irónicamente y apenas salió comenzó a hacer gestos y dejando una frase para su entrenador: “¿De verdad me vas a sacar a mí?”.

Lo curioso es que Flamengo goleaba 3-0, sacaron a Neymar y su equipo anotó dos goles.

El delantero, quien porta la camiseta 10 en Santos, sufrió duras críticas, especialmente por parte del diario español AS. El diario describió al delantero como “lento y sin ritmo” durante los 90 minutos.

AS destacó que Neymar no tiene la condición física para ser decisivo. La publicación señaló que el atacante no pudo seguir el ritmo colectivo del equipo.

El exjugador Neto no se contuvo en sus críticas a Neymar, en el programo Rádio Craque Neto: “¿Me vas a sacar? ¿Viste cuando Vojvoda sacó a Neymar? ¿Me vas a sacar? ¡No jugaste nada, maldita sea! Solo caminaste por el campo. Fuiste a la Fórmula 1, conociste a los pilotos allí (en Río), fuiste titular y no jugaste nada. ¡Es una vergüenza jugar al fútbol!”.

O ERICK PULGAR simplesmente colocou o NEYMAR no BOLSO! 🔥🔴⚫️😮‍💨 pic.twitter.com/tBjcOveqta — URUBU TIRA ONDA 🇦🇴 (@tiraondaurubu) November 9, 2025

El sitio web mas mma resaltó que “Neymar llevaba casi dos meses sin ser titular en un partido del Santos. Durante este período, lidió con una lesión muscular que lo mantuvo fuera de siete partidos consecutivos. Regresó por algunos minutos en el empate ante el Fortaleza, pero volvió a ausentarse en la siguiente jornada, contra Palmeiras”.

El panorama es desolador para Santos: no gana hace cinco partidos, está en zona de descenso directo y todavía debe enfrentar a equipos como Palmeiras (1°), Cruzeiro (3°) y Mirasol (4°).