Puro Deporte

Critican durísimo a Neymar por ‘lento’ y el brasileño se enoja al ser sustituido

Santos perdía 3-0, salió Neymar y su equipo marcó dos goles. De inmediato llegaron las críticas.

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Santos, con Neymar en la planilla, está a un paso de descender a la Serie B del fútbol brasileño.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
NeymarSantosFlamengoBrasil
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.