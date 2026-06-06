Tensión brava alrededor de Pumas involucra a Keylor Navas: ¿Qué está pasando?

Keylor Navas ha sido figura con Pumas desde que llegó al fútbol de México.

¿Qué pasa en México con Pumas, Efraín Juárez y Keylor Navas? El rumor de que el técnico que es un ultradefensor del guardameta costarricense no seguirá en el club cada vez toma más fuerza.

Sin embargo, las horas pasan y no se ha dado ninguna confirmación de Pumas, ni de “Efratósteles”, como le llaman a Efraín Juárez, sobre una ruptura contractual.

A nivel mediático, consideran que la salida del entrenador es inminente. Así se lee en diario Récord, donde señalan que, si efectivamente se marcha el timonel, habría una estampida de futbolistas. Y en esa lista incluyen a Keylor Navas.

Pero hay que recordar que el Halcón recientemente renovó su contrato con Pumas y que desde que llegó al equipo se encargó de cautivar a todos en Ciudad Universitaria con sus actuaciones soberbias, fecha a fecha.

“Aunque la partida del director técnico mexicano no se ha hecho oficial, múltiples jugadores ya están planteándose no seguir en Universidad Nacional. Desde figuras como Keylor Navas, hasta jugadores que Efra ‘rescató’ como Uriel Antuna o Jordan Carrillo no continuarían sin el estratega mexicano”, se lee en Récord.

Inclusive, ese mismo medio publicó que el motivo de la discordia y por el que Efraín Juárez se iría de Pumas tiene relación de alguna manera con el propio Keylor Navas.

“Desde que Antonio Sancho tomó la vicepresidencia del equipo, su visión era renovar la portería con un arquero más joven. Y aunque se renovó a Keylor por un año más, la realidad es que esto se hizo gracias a la presión de Efraín Juárez. Por lo tanto, con el estratega mexicano fuera, el arquero costarricense también podría estar con los días contados en el Pedregal”, destacó Récord.

También consigna que la directiva de Pumas y el entrenador tuvieron múltiples desacuerdos incluyendo la llegada de un refuerzo, en el arco, que después de todo un conflicto interno en el club, no se sabe si finalmente lo contrataron o no.

Se trata de Juan José Calero, quien hace un tiempo fichó en el fútbol tico con Sporting. Según la prensa mexicana, Efraín Juárez desconocía de ese refuerzo y lo supo a través de los medios de comunicación.

La versión más fuerte que circula es que el directivo Antonio Sancho, con quien es bien conocido que Efraín Juárez no tiene una buena relación, quería deshacerse de Keylor Navas.

En medio de la tensión brava alrededor del club, hasta el momento no hay ninguna confirmación de la salida del técnico, aunque la prensa mexicana la da por un hecho. Y el guardameta costarricense tiene contrato por un año más con Pumas.