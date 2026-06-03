¡Lo confiesan todo! Jugadores de Pumas rompen el silencio sobre lo que hace Keylor Navas en el camerino

Keylor Navas disputó la final de la Liga MX defendiendo el arco de Pumas contra Cruz Azul.

Keylor Navas fue evaluado por sus compañeros de Pumas en un nuevo episodio del canal de YouTube del arquero costarricense, en el que varios jugadores de los felinos compartieron sus opiniones sobre el guardameta.

Nathan Silva, uno de los defensores titulares de Pumas, no escondió su admiración por el oriundo de Pérez Zeledón.

“Hizo una temporada magnífica. Me llama la atención como persona; siempre habla con nosotros. Destaco la entrega que tiene”, detalló.

Por su parte, el delantero Robert Morales expresó que, como atacante, siente una tranquilidad única al saber que Keylor está bajo los tres palos protegiendo los intereses del equipo.

“Lo que nos transmite es una motivación grande. Da tranquilidad, da seguridad”, afirmó.

Una de las figuras ofensivas del club, el brasileño Juninho Vieira, destacó que, aunque él anota goles, suele bromear con los aficionados diciendo que no van al estadio para verlo a él, sino para observar a Navas.

“Yo hago goles, pero la gente no va a ver mis goles; ellos van a ver a Keylor, el portero que defendió a los mejores equipos del mundo”, resaltó.

Los universitarios salieron campeones el último torneo, tras perder la final ante Cruz Azul con un gol en los minutos de descuento cuando parecía que el duelo se iba a tiempo extra.

El otro zaguero central de Pumas, el español Rubén Duarte, también calificó el año de Navas.

“Temporada sobresaliente. Destaca aún más como persona. Como líder es tremendo y tiene una humildad única. Como persona es un ‘10’. Solo tengo palabras de agradecimiento para él”, acotó.

“En el camerino sus palabras son sagradas”, añadió.

Por su parte, Navas aseguró que se siente muy feliz con el rol que desempeña dentro del equipo.

“Me siento bien. Siempre he tratado de ser un aliado del grupo. Nunca he tenido el afán de buscar protagonismo. Acá me siento tranquilo y pongo toda mi experiencia al servicio de todos”, concluyó.