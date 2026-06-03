Fútbol

¡Lo confiesan todo! Jugadores de Pumas rompen el silencio sobre lo que hace Keylor Navas en el camerino

Keylor Navas generó comentarios en el camerino de Pumas: ¿Qué dicen del costarricense?

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Por Esteban Valverde
Keylor Navas
Keylor Navas disputó la final de la Liga MX defendiendo el arco de Pumas contra Cruz Azul. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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