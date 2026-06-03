Keylor Navas hace un guiño a Florentino Pérez en media campaña política del Real Madrid

Keylor Navas fue anunciado como jugador del Real Madrid, en agosto del 2014, en la imagen lo acompañan el presidente del Real, Florentino Pérez, además de la esposa del arquero, Andrea Salas, y su hija, Daniela.

Keylor Navas realizó este miércoles 3 de junio una publicación en su cuenta de Facebook que está relacionada con la campaña política del Real Madrid, equipo en el que militó entre 2014 y 2019 y con el que conquistó tres títulos de la Champions League.

En la imagen se observa a Navas junto a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, quien ocupaba ese mismo cargo cuando el Halcón fichó por el club merengue en 2014. Además, Keylor acompañó la fotografía con el mensaje: “Pasado, presente y FUTURO. ¡Hala Madrid!”.

Esta fue la publicación de Keylor Navas en redes sociales. (Keylor Navas/Keylor Navas)

Rápidamente la publicación acumuló cientos de comentarios y fue compartida muchas veces.

Florentino Pérez se encuentra actualmente en disputa con Enrique Riquelme, los dos candidatos a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo domingo 7 de junio en la Ciudad Deportiva del Real Madrid.

Medios españoles como Marca y AS, entre otros, han dado una amplia cobertura a la campaña electoral. Según se informó, si Florentino Pérez resulta ganador, sería un hecho el regreso de José Mourinho como entrenador del conjunto blanco. Por su parte, Riquelme anunció que, en caso de triunfar, tendría como director deportivo a una leyenda madridista como Raúl González.

Todo parece indicar que Keylor ya entró a jugar en la arena política del Real Madrid e hizo público su respaldo al presidente que le permitió cumplir el sueño de vestir la camiseta blanca. De hecho, Navas, al ser exjugador del club, es socio del Real Madrid, por lo que, si se trasladara a España, podría formar parte de la votación.