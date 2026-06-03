Fútbol

Keylor Navas hace un guiño a Florentino Pérez en media campaña política del Real Madrid

Keylor Navas hizo una publicación con Florentino Pérez a cuatro días de las elecciones del Real Madrid

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Keylor Navas fue anunciado como jugador del Real Madrid, en agosto del 2014, en la imagen lo acompañan el presidente del Real, Florentino Pérez, además de la esposa del arquero, Andrea Salas, y su hija, Daniela. (Andres Kudacki/AP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Keylor NavasReal MadridFlorentino Pérez
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.