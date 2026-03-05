Tenista retira la mano de un patrocinador que intentó tocarle la espalda durante premiación en Indian Wells

Un gesto de Elena Rybakina durante la premiación en Indian Wells llamó la atención. La tenista retiró la mano de un patrocinador mientras posaban.

La tenista Elena Rybakina, número 3 del ranking mundial, protagonizó un momento incómodo durante la ceremonia de premiación de la Eisenhower Cup en Indian Wells, California. La deportista apartó la mano de un representante de un patrocinador que la colocó en la parte baja de su espalda mientras posaban para fotografías.

El hecho ocurrió la noche del martes 3 de marzo, tras la final del torneo de exhibición que antecede al prestigioso campeonato de tenis que se disputa en las canchas rápidas de Indian Wells.

Victoria en torneo de exhibición

Rybakina compitió en la modalidad de dobles mixtos junto con el estadounidense Taylor Fritz. La pareja ganó la Eisenhower Cup y recibió un premio de $200.000 además de trofeos individuales.

Después de la entrega del cheque, los organizadores solicitaron a los campeones posar con representantes de los patrocinadores del evento.

Durante la sesión de fotos, David Renker, vicepresidente senior de Eisenhower Health, colocó su brazo detrás de Rybakina a la altura de la región lumbar.

Las cámaras registraron cómo la tenista retiró con discreción la mano del directivo mientras continuaban las fotografías. Tras ese gesto, Renker dio un paso hacia atrás. Otro participante de la ceremonia también cambió de posición al lado de Fritz.

Where are the WTA, Pam Shriver and the other woke pundits now. They allegedly care about Rybakina 😠 This old fella is clearly inappropriately touching Elena pic.twitter.com/QTwSsgfiFD — Nick Ally ✝️ (@nick_ally1986) March 4, 2026

El momento se difundió en redes sociales y generó comentarios entre aficionados que observaron la escena.

Trayectoria de la campeona

Elena Rybakina nació en Rusia y obtuvo la nacionalidad de Kazajistán en 2018. Tiene 26 años.

La jugadora suma 12 títulos individuales en el circuito WTA. Entre sus conquistas destacan Wimbledon 2022 y el Abierto de Australia de esta temporada.

Actualmente ocupa el puesto 3 del ranking mundial femenino.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.