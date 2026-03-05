Puro Deporte

Tenista retira la mano de un patrocinador que intentó tocarle la espalda durante premiación en Indian Wells

La reacción de la tenista ante un patrocinador generó conversación en redes sociales

Por O Globo / Brasil / GDA
Un gesto de Elena Rybakina durante la premiación en Indian Wells llamó la atención. La tenista retiró la mano de un patrocinador mientras posaban.
Un gesto de Elena Rybakina durante la premiación en Indian Wells llamó la atención. La tenista retiró la mano de un patrocinador mientras posaban. (KARIM JAAFAR/AFP)







