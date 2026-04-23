Tenista anuncia regreso al deporte tras dejar las canchas por su carrera como modelo de ropa interior

Camila Giorgi regresará al tenis en 2027 luego de retirarse en 2024 y dedicarse al modelaje de ropa interior.

La tenista italiana Camila Giorgi confirmó que regresará al circuito profesional en 2027. El anuncio surgió casi dos años después de su retiro. La deportista dejó el tenis para enfocarse en su trabajo como modelo de ropa íntima.

El diario británico Daily Star divulgó la información. La atleta de 34 años respondió a consultas de seguidores en Instagram. Ante la pregunta sobre su regreso a torneos, indicó que volverá en 2027.

Otro seguidor consultó si ya prepara su retorno. Giorgi afirmó que entrena con ese objetivo. Además, señaló que ahora trabaja como entrenadora mientras se alista para volver a competir.

La italiana alcanzó el puesto 26 del ranking mundial en octubre de 2018. Su mayor logro llegó en 2021. Ese año ganó el National Bank Open en Montreal. En la final venció a la exnúmero uno del mundo Karolína Plíšková.

La última presentación oficial de Giorgi ocurrió en marzo de 2024. En ese torneo perdió ante Iga Świątek en el Miami Open. Semanas después, el sitio de la International Tennis Integrity Agency confirmó su retiro.

Tras salir del circuito, Giorgi centró su actividad en el modelaje. Participó en diversos ensayos de ropa íntima. En redes sociales acumula más de 691.000 seguidores en Instagram.

En el plano personal, la tenista está casada con el entrenador argentino Andrea Pasutti. La pareja reside en la ciudad española de Mallorca.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.