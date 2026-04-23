Puro Deporte

Tenista anuncia regreso al deporte tras dejar las canchas por su carrera como modelo de ropa interior

Tras casi dos años fuera del circuito, la italiana define la fecha de su retorno y detalla cómo se prepara mientras mantiene su faceta en el modelaje de ropa interior

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Por O Globo / Brasil / GDA
Camila Giorgi regresará al tenis en 2027 luego de retirarse en 2024 y dedicarse al modelaje de ropa interior.
Camila Giorgi regresará al tenis en 2027 luego de retirarse en 2024 y dedicarse al modelaje de ropa interior. (WILLIAM WEST/AFP)







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