Puro Deporte

Tenismesista costarricense destaca en torneo europeo con la mira puesta en el Mundial

El puntarenense Lucca Lobo compitió el pasado fin de semana en un torneo en Malmo, Suecia

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Por Juan Diego Villarreal
Lucca Lobo Díaz Tenis de mesa Torneo Malmo, Suecia 18 de agosto del 2026 Fotografía: Fecotme
Lucca Lobo Díaz busca su clasificación al Campeonato Mundial de Tenis de Mesa, en la categoría U-15, en Asunción, Paraguay, en el 2027. (Fotografía: Fecotme/La Nación)







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Lucca Lobo DíazTenis de mesaTorneo Malmo, Suecia.
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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