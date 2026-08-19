Tenismesista costarricense destaca en torneo europeo con la mira puesta en el Mundial

Lucca Lobo Díaz busca su clasificación al Campeonato Mundial de Tenis de Mesa, en la categoría U-15, en Asunción, Paraguay, en el 2027.

El tenimesista costarricense Lucca Lobo Díaz concluyó este fin de semana su participación en el torneo Europe Smash, de la WTT Series, en la categoría U-15, que se realizó en la ciudad de Malmo, Suecia.

Lobo, quien actualmente forma parte del club Mirandela de Portugal y ocupa el primer lugar del continente americano en la categoría U-15, firmó un balance positivo en las mesas del Baltiska Hallen, sede del evento, que se disputó bajo el formato de eliminación directa.

Según un comunicado de prensa de la Federación Costarricense de Tenis de Mesa (Fecoteme), el tico superó en la primera fase a un representante de Tailandia, tras un reñido partido que terminó con marcador de 4-3.

En la segunda ronda, Lobo, quien se formó en la Asociación Esparzana de Tenis de Mesa (Aeteme), se impuso, nuevamente por marcador de 4-3 está vez al representente de Rumania.

El costarricense finalizó su participación en los octavos de final, donde cayó 0-4 ante Xu Minghao, de la República Popular China.

De acuerdo con su entrenador, el costarricense Johan Otárola, los resultados obtenidos en territorio sueco le otorgan al tenimesista un importante botín de puntos para el ranquin de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF en sus siglas en inglés).

Su participación le permitió consolidar su posición en el escalafón americano y lo perfila para una eventual clasificación al próximo Campeonato Mundial de la categoría U-15, que se llevará a cabo en Asunción, Paraguay, en 2027.

Precisamente, en su afán de clasificar al Mundial, Lucca Lobo tiene previsto participar en un Campamento de Alta Intensidad en San Juan, Puerto Rico, donde realizará intensos entrenamientos con énfasis en la técnica de juego.

Además, tomará parte en el Campeonato Panamericano Juvenil U-15 y U-19, que se realizará en Guatemala, donde integrará la Selección Nacional.