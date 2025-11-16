Otros deportes

Legionario costarricense tiene una nueva oportunidad al cambiar de equipo en Europa

Después de estar tres años en Portugal, se le dio una oportunidad para seguir creciendo en Europa

Por Juan Diego Villarreal
Lucca Lobo Díaz Jugador de tenis de mesa 13 años Jugará para un equipo en Bélgica 15 de noviembre del 2025 Cortesía Focoteme
Lucca Lobo Díaz tiene tres años de entrenar la disciplina de tenis de mesa, con el club Mirandela de Portugal. (La Nación/Cortesía Focoteme)







Lucca Lobo DíazTenis de mesaClub Mondial Express Virton, de Bélgica
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

