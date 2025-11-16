Legionario costarricense tiene una nueva oportunidad al cambiar de equipo en Europa

Lucca Lobo Díaz tiene tres años de entrenar la disciplina de tenis de mesa, con el club Mirandela de Portugal.

Aunque dio sus primeros pasos en Portugal, el nivel mostrado en los últimos meses le permitió tomar un nuevo rumbo y abrirse las puertas en un nuevo club europeo, con el cual incluso ya hizo su debut.

El jugador costarricense de tenis de mesa, Lucca Lobo Díaz, afrontará un nuevo reto al integrarse, por lo que resta de la temporada, al club Mondial Express Virton, de la Súper División de Tenis de Mesa de Bélgica.

Con apenas 10 años, Lucca probó fortuna en el club Mirandela de Portugal, donde se ha mantenido entrenando desde hace tres años, mejorando su técnica y su condición física, con el fin de competir en diferentes fechas del circuito mundial WTT Youth Contender, donde los jóvenes atletas adquieren roce internacional y experiencia.

Para el atleta puntarenense de 13 años, la oportunidad de jugar en Bélgica le permitirá obtener mayor experiencia y continuar entrenando en Portugal, en una de las principales escuelas de tenis de mesa en Europa, gracias al esfuerzo económico de su familia.

Lucca Lobo, quien anteriormente compitió para los cantones de Puntarenas y Esparza, recibirá entre los beneficios transporte Portugal–Bélgica, pago de inscripciones de los eventos en Bélgica, hospedaje, alimentación y una bonificación por cada partido disputado en dicha liga.

El tenismesista porteño ha mostrado una evolución muy positiva al contar con todas las condiciones para un desarrollo integral, enfrentando de forma constante diferentes eventos de alto nivel en Europa, lo cual incentiva de gran manera el crecimiento de un atleta, indicó Hugo Quesada, comunicador de la Federación Costarricense de Tenis de Mesa.

Pese a su corta edad, el deportista nacional también ha alcanzado logros importantes en procesos de selecciones menores, como títulos centroamericanos en las categorías U-11, U-13 y U-15. Por ello, su experiencia en Bélgica le permitirá un mayor crecimiento deportivo y personal para cumplir su meta de convertirse en jugador profesional.