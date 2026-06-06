Puro Deporte

Tenis de mesa costarricense cosecha 13 medallas en el Campeonato Centroamericano

La delegación costarricense de tenis de mesa compite en las categorías U-15 y U-19 en Tegucigalpa, Honduras

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Por Juan Diego Villarreal

Las selecciones U-15 y U-19 de Costa Rica vivieron dos jornadas sobresalientes este jueves 4 y viernes 5 de junio, al obtener un total de 13 medallas durante el Campeonato Centroamericano de Tenis de Mesa que se realiza en Tegucigalpa, Honduras.








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Tenis de mesaCampeonato CentroamericanoLucca Lobo Díazr Lucía Zavaleta
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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