Tenis de mesa costarricense cosecha 13 medallas en el Campeonato Centroamericano

Las selecciones U-15 y U-19 de Costa Rica vivieron dos jornadas sobresalientes este jueves 4 y viernes 5 de junio, al obtener un total de 13 medallas durante el Campeonato Centroamericano de Tenis de Mesa que se realiza en Tegucigalpa, Honduras.

Los nacionales lograron destacados resultados al obtener tres preseas de oro, cuatro de plata y seis de bronce en las pruebas individuales, bajo la dirección de los entrenadores Brenda Vásquez Sánchez, Jeison Martínez Retana y Carlos Fallas Anchía.

Tras una intensa preparación, los ticos llegaron a tierras catrachas con la consigna de realizar una destacada participación, objetivo que han cumplido al superar a rivales de Guatemala, El Salvador, Honduras y México.

Hasta el momento, estos resultados les han permitido conquistar tres títulos centroamericanos y cuatro subcampeonatos regionales.

Ahora, la delegación costarricense enfoca sus esfuerzos en la búsqueda de la medalla de oro en la modalidad por equipos, tanto en femenino como en masculino, en ambas categorías.

Los ganadores de las preseas doradas fueron Lucca Lobo Díaz (individual masculino U-15), Jaydelinne Baker Crawford (individual femenino U-15) y la dupla conformada por Lucía Zavaleta y Yara Navarrete (dobles femenino U-19).

Las medallas de plata se las dejaron Amanda Jiménez Moraga (individual femenino U-15); Lucca Lobo Díaz y Nicolás Ovares (dobles masculino U-15); Samghi Yan Wu y Galilea Muñoz Córdoba (dobles femenino U-15); y Mariangel Garro Valverde junto a María P. Araya Aguilar (dobles femenino U-19).

Por su parte, las medallas de bronce quedaron en manos de Jaydelinne Baker Crawford y Amanda Jiménez Moraga (dobles femenino U-15); José P. Araya Villalobos y Luciano Quirós Anchía (dobles masculino U-15); María P. Araya Aguilar y Mateo Monge Arroyo (dobles mixto U-19); Lucía Zavaleta Ovares y Andrés Vega Valerio (dobles mixto U-19); Yara Navarrete González (individual femenino U-19); y María P. Araya Aguilar (individual femenino U-19).

La delegación costarricense que compite en el Campeonato Centroamericano de Tenis de Mesa en Tegucigalpa es dirigida por los entrenadores Brenda Vásquez Sánchez, Carlos Fallas Anchía y Jeison Martínez Retana.