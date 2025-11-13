Tenismesista cartaginesa cumple uno de sus grandes anhelos en los Estados Unidos

La cartaginesa Lucia Zavaleta Ovares es la mejor representante de Costa Rica en el tenis de mesa femenino.

La tenimesista Lucía Zavaleta Ovares, quien fue la primera costarricense en participar en un mundial mayor de su disciplina, tiene una oportunidad única para seguir mejorando y alcanzar nuevos objetivos a nivel internacional.

Lucía se encuentra desde el pasado jueves 6 de noviembre en los Estados Unidos realizando una pasantía en el Club 888 Table Tennis National training Center (Respaldada por ITTF) ubicado en Burlingame, California, en el área de la Bahía de San Francisco.

La cartaginesa realiza entrenamientos con atletas y entrenadores muy calificados que participan en la liga estadounidense de tenis de mesa, en la cual intervienen competidores de gran nivel con el fin de subir su desarrollo deportivo y personal.

Las conversaciones para que la tica pudiese incorporarse al club iniciaron desde los pasados Juegos Panamericanos realizados en Asunción, Paraguay y el Panamericano U15 y U19 en Argentina.

Sin embargo, fue hasta en el reciente Panamericano Mayor en Rock Hills, Estados Unidos, que la Federación Costarricense logró concretar la invitación para que Lucía fuera a realizar la pasantía con dicho club en donde espera sacar todo el provecho posible.

El hecho de dominar el idioma inglés le ayudará mucho a la atleta nacional para captar de mejor manera todas las recomendaciones de los entrenadores y su intercambio de ideas con los demás atletas que entrenan en el National Trainning Center.

La tensimensista brumosa viajó con el respectivo aval de la Fecoteme el apoyo del Icoder, y el aporte económico de algunas casas patrocinadoras y la colaboración otras personas que hacen posible la presencia de la atleta en dicha pasantía en los Estados Unidos.

En mayo anterior, Lucía Zavaleta fue la primera costarricense en competir en un Mundial, al estar presente en la cita de Qatar 2025, luego de un largo viaje.