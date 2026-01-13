Temido defensa es el cuarto refuerzo del duelo Real Madrid Leyendas vs. Barça Legends en Costa Rica

El defensor Pepe estará en Costa Rica el próximo 7 de febrero, defendiendo los colores del Real Madrid en el clásico de Leyendas.

Un exmundialista de Catar 2022, cuya presencia en el campo de juego imponía temor y respeto entre sus rivales, será el cuarto refuerzo del Real Madrid para el histórico encuentro entre Real Madrid Leyendas vs. Barça Legends, que se disputará por primera vez en Costa Rica el próximo 7 de febrero.

El brasileño Képler Laverán Lima Ferreira, más conocido como Pepe, quien defendió los colores de la Selección de Portugal, volverá a vestirse con la camiseta del Real Madrid junto a Iker Casillas, José María Gutiérrez Guti y el francés Claude Makélélé.

Pepe fue pieza clave en una de las etapas más exitosas del club merengue, destacándose por su carácter, liderazgo y solidez defensiva. Durante su paso por el Real Madrid conquistó múltiples títulos nacionales e internacionales, incluyendo Ligas, Copas y Champions League, dejando una huella imborrable en el club.

Fueron legendarios los duelos de Pepe ante Messi en la época de gloria de la Pulga con el equipo catalán.

Por su parte, en el cuadro catalán ya fueron confirmados Ronaldinho, Carles Puyol, Rivaldo y el argentino Javier “Conejito” Saviola.

Las entradas para este histórico compromiso el 7 de febrero a las 6 p. m. en el Estadio Nacional (ahora llamado INS Estadio), están disponibles para todo el público a través de la plataforma kuikpei.com. Las localidades y precios, con cargos por servicio e impuestos incluidos, son los siguientes:

• Sol Norte y Sur: $100

• Sombra Este y Oeste: $130

• Balcón Este y Oeste: $195

• Platea Este y Oeste: $230

• Experiencias Palco: $500

(Incluye palco, bebidas y bocas antes y durante el partido, además de un after party en el Cubo de Cristal del Estadio Nacional)

• Legends VIP: $1.000 (agotadas)