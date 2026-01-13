Puro Deporte

Temido defensa es el cuarto refuerzo del duelo Real Madrid Leyendas vs. Barça Legends en Costa Rica

El clásico español entre Real Madrid Leyendas vs. Barça Legends se disputará el próximo 7 de febrero en el Estadio Nacional

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
El defensor Pepe estará en Costa Rica el próximo 7 de febrero, defendiendo los colores del Real Madrid en el clásico de Leyendas. (Paul White)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PepeKépler Laverán Lima FerreiraReal Madrid leyendas vs, Barca Leyends
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.