Puro Deporte

Teletica realiza sorpresiva transmisión en vivo para el juego de Saprissa en San Carlos

Teletica no tiene los derechos de transmisión de San Carlos, pero igual se las ingenió para sacar una sorprevisa transmisión en vivo

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Por Fanny Tayver Marín
FUTV entrevistó a José Francisco Porras, secretario técnico del Saprissa, a su llegada al estadio Carlos Ugalde para enfrentar a San Carlos.
Teletica entrevistó a José Francisco Porras, secretario técnico del Saprissa, a su llegada al estadio Carlos Ugalde para enfrentar a San Carlos. (Captura de pantalla FUTV/Captura de pantalla FUTV)







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TeleticaSan Carlos vs SaprissaClausura 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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