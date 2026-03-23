Teletica realiza sorpresiva transmisión en vivo para el juego de Saprissa en San Carlos

Teletica entrevistó a José Francisco Porras, secretario técnico del Saprissa, a su llegada al estadio Carlos Ugalde para enfrentar a San Carlos.

Los derechos de transmisión del equipo de San Carlos pertenecen a Tigo Sports, pero antes del partido ante Saprissa Teletica Canal 7 sorprendió con una transmisión en las afueras del estadio Carlos Ugalde Álvarez.

El periodista Eduardo Castillo hizo el pase en vivo antes de que se disputara el encuentro entre morados y norteños. Ahí, registró la llegada de los tibaseños y hasta hizo una rápida entrevista con el secretario técnico José Francisco Porras.

Todo esto desde la calle en Ciudad Quesada, por lo cual no afecta los derechos de transmisión, que abarcan el interior del estadio.

Posteriormente, el periodista Castillo devolvió el pase al estudio, donde otros compañeros suyos hacían el programa Estadio luego de la victoria de Pérez Zeledón ante Cartaginés.

No es común que los canales de televisión realicen transmisiones relacionadas con los partidos de los cuales no tienen derechos. A excepción del programa Fanátikos, que sigue a los clubes tradicionales en todos sus juegos.

Incluso, Canal 7 solo transmite algunos partidos, pues la mayoría pasan por FUTV.

San Carlos es uno de los tres clubes de Tigo Sports -junto a Sporting y Puntarenas- en momentos que la cadena estadounidense Fox alista su llegada al país; según se dice extraoficialmente, su primer desembarco será asumiendo los conjuntos de Tigo.

San Carlos y Saprissa se mantienen 0 a 0 al minuto 33 del primer tiempo.