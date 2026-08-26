Técnico de Plaza Amador advierte a Alajuelense: ‘Se puede sacar al tricampeón’

Plaza Amador no llegará a especular esta noche al Estadio Alejandro Morera Soto ante Liga Deportiva Alajuelense. Si no lo hizo hace un año, cuando se llevó la victoria de la casa rojinegra, no pretende que ocurra esta noche, en un pulso que arrancará a las 8:36 p. m.

En la víspera de este juego decisivo en la Copa Centroamericana de Concacaf, el técnico de Plaza Amador, Mario Méndez, fue muy claro en que esta noche no se trata de un partido cualquiera, pues es un juego en el que “se puede sacar al tricampeón”.

- ¿Cómo afronta este partido que es una final adelantada?

- Es un partido de vida o muerte, es un partido diferente, un partido donde Alajuelense también se está jugando todo junto con nosotros. Yo creo que tenemos que ser bien ordenados, bien pacientes, sabiendo que el urgido por la victoria es Alajuelense, pero igual no venimos a escondernos. Venimos a proponer sin temor, a jugar y lo más importante que le he recalcado al grupo es tener la paciencia de tratar de llevar el partido al límite lo más que se pueda, porque tenemos con qué hacer daño.

- ¿Qué Alajuelense espera encontrarse y qué Plaza Amador se va a encontrar Alajuelense?

- Nosotros sabemos que no está pasando un buen momento Alajuelense, pero tiene mucha experiencia, tiene hombres de mucha jerarquía que pueden sacar en cualquier momento este equipo adelante, nosotros lo sabemos. No podemos entrar confiados, tenemos que entrar tratando de jugar con mucha inteligencia, porque no es un partido cualquiera, se puede sacar al tricampeón de este torneo.

Esto dicen en el Plaza Amador antes del partido contra Alajuelense

- Usted le ha inyectado un ADN ofensivo, pero ¿ha pensado en el empate?

- Nosotros sabemos que el empate nos clasifica, pero yo creo que cuando tú sales a un partido de empatar puedes perder, tienes que siempre intentar lograr hacerle daño al rival, llevarlo hasta el límite como yo digo, tratar de llevarlo donde ellos puedan entrar en esa zona de desesperación y dejar esos espacios que nosotros queremos para nuestros jugadores.

”Yo he ido a jugar a Guatemala, a Costa Rica, a Honduras y yo siempre inculco a ellos de que tenemos que jugar sin temor”.

- Alajuelense es uno de los equipos que llegan con menos goles recibidos pero ustedes llegan con nueve goles a favor, ¿cómo hacer daño a una defensa siendo ustedes uno de los equipos más ofensivos hasta este momento en el grupo?

- El momento que pasa la Liga tenemos que aprovecharlo, yo creo que nosotros tenemos ese estilo de juego que siempre va al frente sin temor a nada y aprovechar las oportunidades que se den. Alajuelense va a venir con todo, sabemos de que son un equipo con mucha experiencia que ya ha jugado, ha estado en esta situación el torneo pasado.