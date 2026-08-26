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Técnico de Plaza Amador advierte a Alajuelense: ‘Se puede sacar al tricampeón’

Esto dijo el técnico de Plaza Amador antes del partido de este miércoles contra Liga Deportiva Alajuelense en la Copa Centroamericana de Concacaf

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Por Fanny Tayver Marín

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Plaza Amador necesita puntuar contra Liga Deportiva Alajuelense para clasificar a cuartos de final en la Copa Centroamericana de Concacaf.
Plaza Amador necesita puntuar contra Liga Deportiva Alajuelense para clasificar a cuartos de final en la Copa Centroamericana de Concacaf. (X Plaza Amador/X Plaza Amador)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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