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Alajuelense vs. Plaza Amador: Hora exacta y canal para ver un partido decisivo en la Copa Centroamericana

Alajuelense y Plaza Amador juegan esta noche en la Copa Centroamericana. Le contamos cuáles son los escenarios de la Liga para avanzar a cuartos de final

Por Fanny Tayver Marín
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Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica y Plaza Amador de Panamá se enfrentan este miércoles 26 de agosto en un partido que se disputará en el Estadio Alejandro Morera Soto. Se trata de un duelo decisivo para efectos de la clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf.








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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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