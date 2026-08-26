Alajuelense vs. Plaza Amador: Hora exacta y canal para ver un partido decisivo en la Copa Centroamericana

Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica y Plaza Amador de Panamá se enfrentan este miércoles 26 de agosto en un partido que se disputará en el Estadio Alejandro Morera Soto. Se trata de un duelo decisivo para efectos de la clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Este juego arrancará a las 8:36 p. m. y, a esa misma hora se efectuará el otro cotejo del grupo A, entre Xelajú y Luis Ángel Firpo en Guatemala.

Creichel Pérez y Kenyel Michel son dos de las figuras de las que dispone Liga Deportiva Alajuelense para el partido contra Plaza Amador, en la Copa Centroamericana. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

¿Qué necesita Alajuelense para clasificar? Copiado!

Pese a que ganó sus primeros dos juegos, la Liga de Ismael Rescalvo se metió en problemas al perder la semana pasada en El Salvador, ya que se trata de uno de los grupos más cerrados en esta cuarta edición de la Copa Centroamericana.

En este momento hay un triple empate, porque Luis Ángel Firpo (+4), Plaza Amador (+2) y Alajuelense (+2) registran seis puntos.

De hecho, hasta Xelajú tiene opciones matemáticamente, siempre y cuando le gane por goleada al Firpo de Marvin Solano.

Pero en lo que respecta propiamente a lo que ocurrirá en el Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuelense necesita ganar para clasificar sin depender de nadie; mientras que Plaza Amador avanzaría con un triunfo o un empate.

Ismael Rescalvo y Celso Borges atendieron a los medios de comunicación previo al partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Plaza Amador, en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

Sin embargo, existe otro escenario para que la Liga supere la fase de grupos si no gana este partido, aunque para eso necesitaría que se produzca el resultado que le conviene en Guatemala.

Porque Alajuelense se instalaría en cuartos de final con un empate ante Plaza Amador, siempre y cuando Xelajú le gane por cualquier marcador a Luis Ángel Firpo en territorio chapín.

¿Cómo puedo ver el partido Alajuelense vs. Plaza Amador? Copiado!

El partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Plaza Amador se podrá ver a través de la pantalla de ESPN. Además, también puede sintonizarlo en la aplicación Disney+.

Los amantes de la radio pueden seguir el juego en su emisora preferida, porque Teletica Radio (91.5 FM), Monumental (93.5 FM) y Columbia (98.7 FM) cuentan con los derechos de transmisión.

Además, tome en cuenta que en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y que una vez concluido el juego aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Alajuelense recupera a Juan Pablo Añor (video) Copiado!

Alajuelense recupera a Juanpi Añor para el juego ante el Plaza Amador

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Ismael Rescalvo y Celso Borges hablan previo al partido Alajuelense vs. Plaza Amador

Esto dicen Mario Méndez y Erick Davis por Plaza Amador (video) Copiado!

Esto dicen en el Plaza Amador antes del partido contra Alajuelense

Esto dice Concacaf sobre el partido Alajuelense vs. Plaza Amador Copiado!

Concacaf reseña en su página web que Alajuelense buscará clasificarse a la fase de eliminación directa de la Copa Centroamericana de Concacaf por cuarta edición consecutiva.

La Confederación recuerda que el vigente tricampeón de Centroamérica solo ha perdido uno de sus siete partidos como local en la fase de grupos en el historial del torneo, que fue precisamente ante Plaza Amador, por 2-1, en la edición de 2025. En los otros seis partidos de local, los rojinegros consiguieron la victoria.

Mientras que por parte de Plaza Amador, Concacaf destaca el aporte de Everardo Rose, como el jugador que más veces ha recibido el balón dentro del área rival, siendo un peligro latente.

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Las entradas para el partido Alajuelense vs. Plaza Amador Copiado!

Este es el precio de las entradas para el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Plaza Amador. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

La tabla de posiciones del grupo A de la Copa Centroamericana antes de los juegos de hoy Copiado!

Así se encuentra el grupo A en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Concacaf.com/Concacaf.com)

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