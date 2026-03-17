Técnico de Panamá anuncia cuándo vuelve Fidel Escobar a las canchas

Fidel Escobar, defensa panameño del Deportivo Saprissa, es el gran ausente de los morados en el campeonato.

Ya se jugaron 12 fechas y el “Comandante” ni siquiera en la banca ha estado en ninguno de los partidos.

Escobar está por cumplir tres meses desde que disputó su último encuentro con los morados: fue el 20 de diciembre pasado, en la final que Alajuelense le ganó 3-1 a Saprissa en el estadio Alejandro Morera Soto.

La ausencia de Escobar inquieta a los saprissistas y a los panameños, debido a que es figura de la selección de ese país y se acerca el Mundial, evento al que Panamá clasificó.

Para la fecha FIFA de este mes de marzo, Thomas Christiansen, técnico de Panamá, no convocó a Fidel, lo cual es lógico, porque no ha jugado.

Pese a que no contará con el zaguero para los compromisos del 27 y 31 de este mes, de visita contra Sudáfrica, Christiansen dio a conocer cuándo regresaría Fidel Escobar a las canchas.

“Yo creo que hay tiempo todavía para ver cómo evoluciona esa lesión. Yo solo puedo opinar sobre lo que me informaron, y es que iba a estar a finales de marzo o principios de abril”, dijo Thomas Christiansen en conferencia de prensa en Panamá, donde habló sobre la próxima fecha FIFA y los amistosos ante Sudáfrica.

El timonel dejó claro que espera a Fidel, pero si no se recupera a tiempo para la Copa del Mundo, apostará por otra figura.

“Y si no es el caso (que Fidel regrese en estos días), tendremos que tirar por otro jugador; tampoco se cae el mundo. Hemos estado en Copa Oro y Copa América, donde hemos tenido bajas importantes y varias, y el equipo ha seguido siendo exitoso”, manifestó el entrenador de Panamá.

Thomas Christiansen añadió que la lesión de Fidel Escobar no es nada sencilla.

“Sí, la verdad es que el tema de las hernias lumbares, cervicales o lo que sea, son jodidas, pero hay tiempo para ver su evolución”, comentó el entrenador danés.

La Nación dio a conocer hace mes y medio que Fidel tenía una hernia en la espalda. Esto se confirmó luego de que el club morado le efectuó una resonancia magnética.

“Les informamos que, efectivamente, Fidel Escobar será sometido esta noche a un procedimiento de infiltración en la columna lumbar. Este es un procedimiento mínimamente invasivo, cuyo tiempo estimado de recuperación es de aproximadamente dos semanas, después de lo cual se espera que Fidel regrese a la competencia sin problemas”, destacó Saprissa en un comunicado que envió a la prensa el 27 de enero. Sin embargo, Fidel sigue sin jugar.

Fidel Escobar no juega con el Deportivo Saprissa desde el 20 de diciembre del año pasado.

Las infiltraciones lumbares son procedimientos mínimamente invasivos que consisten en la inyección de medicamentos, como corticoides o anestésicos, en la columna lumbar para aliviar el dolor y la inflamación.

Panamá está ubicada en el grupo L de la Copa del Mundo 2026 junto a las selecciones de Ghana, Croacia e Inglaterra.

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