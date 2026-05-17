TD Más muestra momento tenso entre Jafet Soto y jugadores de Saprissa (video)

Kendall Waston se acercó a calmar los ánimos con el presidente de Herediano, Jafet Soto, tras la final que perdió Saprissa.

David Gómez acababa de pitar el final del partido de vuelta de la final de segunda ronda entre Herediano y Saprissa, en el que los florenses se coronaron campeones nacionales.

En un video captado por el periodista Diego Obando y divulgado por TD Más se muestra un momento de tensión entre Jafet Soto y algunos futbolistas de Saprissa, molestos, mientras los encargados de logística procedían a alistar todo para la premiación.

Incluso, en la transmisión de FUTV se informó que hubo un fuerte intercambio de palabras entre el presidente de Fuerza Herediana y el futbolista panameño Fidel Escobar.

En el video de TD Más, se ve a Kendall Waston tratando de controlar la situación, apartando a Jafet Soto y alejando también al canalero para evitar problemas.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.