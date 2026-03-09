Taekwondo costarricense gana histórica medalla en el US Open

Jaycee Bassett conquistó una medalla de plata en el US Open y una presea de oro en el Open de Canadá.

La costarricense Jaycee Bassett, en la categoría de -46 kilogramos, vuelve a hacer historia para el taekwondo nacional al conquistar la medalla de plata en el US Open, en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, uno de los torneos más fuertes del mundo y del continente americano.

Este resultado marca un momento histórico para el país, ya que representa una de las mejores actuaciones femeninas de Costa Rica en este prestigioso evento internacional, indicó la Federación Costarricense de Taekwondo en un comunicado de prensa.

Jaycee no solo sube al podio, sino que además confirma el crecimiento del taekwondo femenino costarricense en la élite internacional. Bassett conquistó la semana anterior la presea dorada en el Open de Canadá.

“El triunfo de Jaycee no es casualidad. Es el reflejo de un proceso sólido de trabajo, preparación y proyección internacional que la Federación Costarricense de Taekwondo ha venido desarrollando con sus atletas, apostando por su crecimiento desde las ligas menores”, añade el boletín.

En la reciente gira internacional de la selección nacional se demuestra el buen trabajo con resultados históricos. Entre el Open de Canadá y el Open de Estados Unidos, Costa Rica ha conseguido una medalla de oro, una de plata y dos de bronce, consolidando la mejor participación internacional de la selección nacional en estos dos eventos”, indicó la misiva.

De acuerdo con la Federación, “estos resultados reafirman el compromiso y el buen trabajo que se viene desarrollando en la formación y preparación de los atletas, quienes hoy compiten ante los mejores del mundo”.