Taekwondo costarricense gana histórica medalla en el US Open

La delegación de Costa Rica se despidió del US Open de taekwondo con dos medallas

Por Juan Diego Villarreal
Jaycee Bassett Taekwondo Medalla de plata US Open 8 de marzo del 2026 Cortesía: Federación de Taekwondo
Jaycee Bassett conquistó una medalla de plata en el US Open y una presea de oro en el Open de Canadá. (La Nación/Cortesía: Federación de Taekwondo)







