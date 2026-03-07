Puro Deporte

Orgullo costarricense: Taekwonista juvenil gana medalla de oro en US Open

El atleta se prepara para el Campeonato Mundial Juvenil, que se celebrará en Uzbekistán, en abril próximo

Por Juan Diego Villarreal
Joshua Sósimo Medalla de oro taekwondo US Open 7 de marzo del 2026 Cortesía: Federación de Taekwondo
El taekwondista juvenil, Joshua Sósimo (centro), ganó medalla de oro en el US Open. (La Nación/Cortesía: Federación de Taekwondo)







