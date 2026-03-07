Orgullo costarricense: Taekwonista juvenil gana medalla de oro en US Open

El joven atleta costarricense Joshua Sósimo conquistó la medalla de oro en el prestigioso US Open de Taekwondo, uno de los torneos abiertos más importantes del mundo y el más fuerte de la región de América dentro del circuito internacional de este deporte.

El resultado de Sósimo, en la categoría -55 kilogramos juvenil, llegó tras una destacada participación frente a atletas de alto nivel provenientes de diferentes países, en un evento que reúne a algunas de las mejores delegaciones del continente y del mundo.

En un comunicado, la Federación Costarricense de Taekwondo indicó que este logro en Las Vegas, Nevada, representa el fruto de un proceso de formación y preparación constante, en el que la entidad ha brindado un respaldo importante al atleta desde hace varios años.

“Joshua ha mostrado una evolución sostenida en su rendimiento deportivo, consolidándose como uno de los jóvenes talentos con mayor proyección del país. La Federación apostó por su crecimiento internacional, a través de campamentos de entrenamiento en España”, se indicó en el boletín.

Además, recientemente participó en eventos internacionales de alto nivel, como el Open de Canadá, donde también sumó experiencia compitiendo contra algunos de los mejores atletas juveniles del circuito.

La participación en el US Open forma parte de la estrategia de preparación que la Federación Costarricense de Taekwondo mantiene con el atleta, con la mirada puesta en su próximo gran objetivo: el Campeonato Mundial Juvenil, que se celebrará en Tashkent, Uzbekistán, del 12 al 17 de abril.

Con esta medalla de oro, Joshua Sósimo reafirma el crecimiento del taekwondo costarricense y el impacto del trabajo conjunto entre atletas, cuerpo técnico y federación, que continúa apostando por el desarrollo de las nuevas generaciones del deporte nacional.