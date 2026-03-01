Taekwondo costarricense brilla en el Open de Canadá 2026

La delegacion de Costa Rica superó todas las expectativas en el Open de Canadá, al cosechar cinco medallas.

Con una gran presentación, el taekwondo costarricense cerró su participación este sábado en el Canada Open G2 2026 con una medalla de oro, dos de plata y una de bronce, tras disputar combates ante rivales de alto nivel internacional.

La presea dorada fue obra de Jaycee Bassett (costarricense que vive y entrena en Estados Unidos), campeona en los -46 kg femenino.

En su camino al título, Bassett venció 2-0 a la estadounidense Deeksha Mund en octavos de final; superó 2-0 a la japonesa Hinata Okazaki en cuartos de final; y derrotó 2-0 a la húngara Kamilah Salim en semifinales. Precisamente, en la final volvió a imponerse 2-0 ante Salim, sellando así una jornada perfecta.

Mientras tanto, en los -57 kg femenino, la atleta olímpica de Juegos de Tokio 2020, Neshy Lindo Álvarez, firmó una actuación de alto nivel que la llevó hasta la final, según destacó un comunicado de prensa del Comité Olímpico Nacional.

En el combate por el oro, frente a la canadiense Skylar Park, quien fue medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, la tica cayó por marcador de 2-0, con parciales de 0-3 y 2-6.

La segunda plata para el país llegó con Gabriel González en los -87 kg masculino. González perdió la presea dorada ante el argentino Thiago Joaquín Corro por 1-2, asegurando el subcampeonato.

El podio nacional se completó con el bronce de Alejandro Flores en los -80 kg masculino.

Además, en la modalidad de poomsae, los taekwondistas Camilo Cantillano y Valeria Núñez conquistaron medallas de bronce en la jornada del viernes.

En otros resultados, Alejandro Arias compitió en los -54 kg masculino: venció 2-1 al chileno Gastón Vásquez y posteriormente cayó 0-2 ante Giovanni Aubin, de Brasil.

Por su parte en los -53 kg femenino, Laura Sancho superó su primer combate 2-0 contra la canadiense Sophi Tatianchenko y luego fue superada 1-2 por la estadounidense Logan Weber. Mientras que, en los -74 kg masculino, Juan José Soto, tras ganar su primer combate, cayó 0-2 ante el estadounidense Victor Rodrigues.