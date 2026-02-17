Puro Deporte

Atleta olímpica e hijo de famoso actor venden tortillas para financiar sus competencias

Deportistas sacrificaron entrenamientos y descanso para buscar el financiamiento para sus eventos internacionales

Por Juan Diego Villarreal
Neshy Lindo Álvarez Alejandro Flores Rodríguez Taekwondistas Venta de Tortillas 17 de febrero del 2026 Cortesía: Neshy Lindo Álvarez
Los taekwondistas Neshy Lindo Álvarez y Alejandro Flores Rodríguez, vendieron 600 tortillas para cubrir parte de los gastos para competir en el US Open de taekwondo. (La Nación/Cortesía: Neshy Lindo Álvarez)







Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

