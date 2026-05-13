Puro Deporte

Taekwondistas de Costa Rica brillan en Campeonato Panamericano con ocho medallas

La delegación costarricense cerró una destacada participación en territorio brasileño cosechando varias preseas en taekwondo

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Por Steven Torres
Camila Pérez ganó la medalla de oro en Freestyle Sub-21 y Carlos Andrés Jiménez obtuvo la medalla de bronce Freestyle Sub-21 en el Campeonato Panamericano.
Camila Pérez ganó la medalla de oro en Freestyle Sub-21 y Carlos Andrés Jiménez obtuvo la medalla de bronce Freestyle Sub-21 en el Campeonato Panamericano. Fotógrafo: Davidcas06 (davidcas06/Prensa Comité Olímpico Nacional de Costa Rica)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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