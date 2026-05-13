Taekwondistas de Costa Rica brillan en Campeonato Panamericano con ocho medallas

Camila Pérez ganó la medalla de oro en Freestyle Sub-21 y Carlos Andrés Jiménez obtuvo la medalla de bronce Freestyle Sub-21 en el Campeonato Panamericano. Fotógrafo: Davidcas06

Costa Rica tuvo una participación destacada en el reciente Campeonato Panamericano de Taekwondo, celebrado en Río de Janeiro, Brasil. El seleccionado nacional, compuesto por 14 deportistas, compitió al más alto nivel entre el 7 y el 10 de mayo.

Dentro de la sobresaliente actuación en tierras suramericanas, ocho taekwondistas nacionales lograron subir al podio en sus respectivas categorías.

La modalidad de poomsae se consolidó como una de las más exitosas para la delegación, aportando un total de seis medallas al medallero costarricense. Los taekwondistas fueron los siguientes:

Atleta Medalla y categoría Camila Pérez Oro en parejas Sub-21 (Open) y Oro en Freestyle Sub-21 (Open) Andrés Jiménez Oro en parejas Sub-21 (Open) y Bronce Freestyle Sub-21 Valeria Núñez Oro Open Sub-21 y Bronce Campeonato Panamericano G4

El poomsae son combinaciones de movimientos que representan ataques y defensas ejecutados en un orden concreto o línea de movimientos. Simulan ataques y defensas contra uno o varios atacantes.

Por otra parte, en la modalidad de combate, los representantes de Costa Rica también lograron asegurar medallas. Los siguientes atletas lograron colgarse una presea:

Atleta Medalla y categoría Jaycee Bassett Oro en el Campeonato Panamericano G4 (-46 kg) John Cheves Plata en el Open Panamericano Sub-21 (-63 kg) Neshy Lee Lindo Álvarez Bronce en el Campeonato Panamericano G4 (-57 kg)

La representación patria estuvo conformada por los taekwondistas Camilo Cantillano Montero, Valeria Núñez Elizondo, Camila Pérez, Carlos Andrés Jiménez, Juan Carlos Calderón, Julián Webb Corrales, John Josué Chévez Bejarano, Neshy Lee Lindo Álvarez, Alejandro Flores Rodríguez, Gabriel Arturo González Ávila, Laura Sancho Cartín y Alejandro Josué Arias, financiados por el Comité Olímpico Nacional y el ICODER

Por otro lado, los atletas Jaycee Bassett y Juan José Soto estuvieron financiados por la Federación Costarricense de Taekwondo.