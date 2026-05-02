Suspendido partido de Primera División: tornado deja daños en estadio, vea las impactantes imágenes

Las lluvias eran tan fuertes al igual que los vientos, que así quedó el Estadio Puente Piedra este sábado.

Sporting y Moravia no pudieron jugar este sábado por las inclemencias del tiempo y por la fuerza de la naturaleza. El partido correspondiente a la penúltima fecha de la fase regular del Torneo de Clausura 2026 de la Liga Premier Femenina estaba previsto para las 3 p. m., pero se suspendió.

¿Qué pasó? La Unión Femenina de Fútbol (Uniffut) informó que esa fue la decisión adoptada, luego de que el mal clima ocasionó la caída de parte de la infraestructura del Estadio Puente Piedra, en Grecia.

“Para mí fue como un tornado, con vientos muy fuertes, mucha lluvia, granizo, a dos metros de distancia no se veía nada por la lluvia”, expresó a La Nación el técnico de Moravia, Paul Mayorga.

El estratega contó que hubo daños detrás de los dos marcos. En su sector todo salió volando y quedaron doblados; mientras que en el otro, se cayeron todos.

En el Estadio Puente Piedra solo se registraron daños materiales. Ahí se iba a jugar el partido entre Sporting y Moravia, en fútbol femenino. (Noticias Grecia CR/Noticias Grecia CR)

“Fue un tornado y hubo que suspender el partido. Todas las vallas que están detrás del marco se cayeron, los rótulos se arrancaron, solo quedaron inclinados los postes y en el otro lado, todos quedaron en el piso. Fue bastante impresionante”, apuntó Paul Mayorga.

Así lucía el Estadio Puente Piedra antes del tornado de este sábado. (Paul Mayorga/Paul Mayorga)

Llovía de una manera que provocaba miedo; pero después de la tormenta, llegó la calma.

Para quienes estaban ahí, lo principal es que ninguna persona salió herida o afectada. Solamente se registraron daños materiales en la casa de Sporting.