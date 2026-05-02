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Suspendido partido de Primera División: tornado deja daños en estadio, vea las impactantes imágenes

Un juego de Primera División que estaba previsto para este sábado tendrá que reprogramarse por la fuerza de la naturaleza

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Por Fanny Tayver Marín
Las lluvias eran tan fuertes al igual que los vientos, que así quedó el Estadio Puente Piedra este sábado.
Las lluvias eran tan fuertes al igual que los vientos, que así quedó el Estadio Puente Piedra este sábado. (Noticias Grecia CR/Noticias Grecia CR)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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