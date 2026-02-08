Suspenden partido de Primera División: este es el motivo

El partido entre Dimas Escazú y Pococí tendrá que jugarse otro día.

Dimas Escazú y Pococí tenían todo listo para estrenarse este domingo en la jornada inaugural del Torneo de Clausura 2026 de la Liga Premier Femenina.

El partido estaba programado para las 2 p. m., en el Estadio Nicolás Macís, en Escazú. Sin embargo, ese encuentro tendrá que realizarse en otra fecha.

¿Qué pasó? “El encuentro pactado para hoy a las 2 p. m. entre Dimas Escazú y Pococí queda suspendido, esto por el cierre de la ruta 32, que imposibilita el paso del equipo caribeño. En las próximas horas vamos a informar sobre la reprogramación”, indicó la oficina de comunicación de la Unión Femenina de Fútbol (Uniffut).

Por su parte, Dimas Escazú también emitió un comunicado en el que alerta a su afición sobre la suspensión del juego.

“Esto por solicitud del equipo del Municipal de Pococí y la aprobación de la Uniffut, en virtud de las condiciones climáticas de la zona, cierre de la ruta 32 y colapso en rutas alternas”, señaló Dimas Escazú.

La primera fecha del Torneo de Clausura 2026 del fútbol femenino arrancó el viernes con el triunfo de Saprissa FF por 12-0 ante Chorotega; mientras que el sábado, las leonas de Liga Deportiva Alajuelense derrotaron 2-0 de visita a Moravia.

Este domingo, a la 1 p. m., se jugará el partido entre Herediano y Sporting, en el Estadio Carlos Alvarado.