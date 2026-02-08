Puro Deporte

Suspenden partido de Primera División: este es el motivo

Un juego del Torneo de Clausura 2026 que estaba programado para la tarde de este domingo tendrá que disputarse otro día

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
El partido entre Dimas Escazú y Pococí tendrá que jugarse otro día.
El partido entre Dimas Escazú y Pococí tendrá que jugarse otro día. (Gemini/Gemini)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Clausura 2026Fútbol femeninoDimas EscazúPococí
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.