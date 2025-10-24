Puro Deporte

Suspenden durante cinco años a nadadora transgénero por negarse a prueba de verificación de sexo

Hannah Caldas, atleta transgénero de origen portugués, no podrá competir hasta 2030 luego de negarse a una prueba requerida por World Aquatics

Por O Globo / Brasil / GDA
La atleta Hannah Caldas rechazó examen cromosómico y recibió una sanción que afecta su participación hasta 2030.
La atleta Hannah Caldas rechazó examen cromosómico y recibió una sanción que afecta su participación hasta 2030.







