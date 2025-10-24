Suspenden durante cinco años a nadadora transgénero por negarse a prueba de verificación de sexo

La atleta Hannah Caldas rechazó examen cromosómico y recibió una sanción que afecta su participación hasta 2030.

La nadadora portuguesa Hannah Caldas recibió una sanción de cinco años por parte de la Federación Internacional de Natación (World Aquatics). La medida se impuso tras su negativa a realizar un examen cromosómico necesario para competir en la categoría femenina del Masters World Championships 2024.

La Federación de Natación de Nueva York confirmó que el examen fue solicitado como parte de la verificación de sexo, según las normas de política de género de World Aquatics. Caldas presentó un acta de nacimiento donde se identifica como mujer, sin embargo, el ente deportivo exigió un examen adicional, a costo de la atleta, para validar su elegibilidad.

La deportista, nacida en Vizela, Portugal, pero residente en California, rechazó el examen al argumentar que en Estados Unidos no se exige ese tipo de pruebas para participar en competencias como esta. Además, afirmó que su seguro médico no cubre ese procedimiento, al no considerarlo médicamente necesario.

La atleta de 47 años, quien también cuenta con récords mundiales en remo indoor y títulos en crossfit, aceptó la suspensión como una consecuencia por proteger su privacidad médica. Señaló que su decisión también busca resguardar a otras mujeres atletas.

Como parte de la sanción, World Aquatics anuló todos los resultados de Hannah Caldas entre junio de 2022 y octubre de 2024, y le impidió competir en cualquier evento oficial hasta octubre de 2030.

